Le Raja et la RSB tiennent leur sort entre les mains en Coupe de la CAF

Après le Wydad vendredi, c’est au tour du DHJ samedi de disputer son match de la cinquième journée du groupe B de la Ligue des champions contre le Mouloudia d’Alger. Alors qu’en Coupe de la CAF, les deux représentants du football national, le Raja et la RSB, se produiront dimanche (5ème journée) loin de leurs bases face respectivement aux Congolais de l’AS Vita Club (groupe A) et aux Soudanais d’Al Hilal (groupe B).

Pour le Difaâ, la tâche s’annonce compliquée devant une équipe algéroise qui vise à créer la surprise au stade El Abdi à El Jadida. Ce match dont le coup d’envoi sera donné à partir de 19 heures sera sifflé par le referee kényan Davies Ogenche Omweno, secondé par son compatriote Gilbert Cheruiyot et le Soudanais Mohammed Abdallah Ibrahim.

Une rencontre qui n’obéit qu’à une seule équation pour le DHJ, bon dernier : la victoire en vue de rejoindre au classement son adversaire du jour, tout en espérant que l’issue de l’autre match entre l’Entente de Sétif et le TP Mazembe soit à l’avantage des Congolais. Un tel scénario permettrait au DHJ d’être second du groupe entretenant ainsi une petite lueur d’espoir quant à sa qualification aux quarts de finale.

Pour ce match, le DHJ devra faire sans trois de ses joueurs cadres, en l’occurrence Youssef Agerdoum, suspendu pour cumul de cartons, Adnane El Ouardi, opéré au genou, et Adil El Hasnaoui, blessé. Des absences que le coach Abderahim Taleb doit combler. Ce dernier affirmé que ses protégés sont en mesure d’avoir le dernier mot à l’issue de ce derby maghrébin.

En Coupe de la CAF, le Raja, qui occupe la pole position du groupe A (8 pts), sera à l’épreuve de son dauphin, l’AS Vita Club (7 pts), match prévu à 15 heures au Complexe omnisports stade des Martyrs à Kinshasa.

Sur le papier, les Verts disposent de tous les atouts en vue de regagner le bercail sur une bonne note, devant conforter leur statut de leaders à un acte de la fin de la phase de poules. Autrement dit, une qualification pratiquement dans la poche, surtout que leur ultime sortie sera le 29 août à la maison devant Aduana Stars qui affrontera ce dimanche l’ASEC Mimosas.

Le match AS Vita Club-Raja sera arbitré par un trio somalien conduit par Hassan Mohamed Hagi, assisté par Hamza Hagi Abdi et Ali Mohamed Mahad.

A noter qu’avant le voyage à la RDC, la CAF a rassuré la délégation rajaouie en lui assurant qu‘elle ne devrait pas s’inquiéter lors de son séjour à Kinshasa à cause de l’épidémie Ebola.

Tout comme le Raja, la RSB est bien partie pour décrocher son billet au tour suivant, à condition de bien négocier sa sortie dominicale au stade d’Omdurman contre Al Hilal. Avec 7 unités au compteur et une deuxième place du groupe B, les Berkanis, qui se sont tapés un trip de 24 heures de vol avant d’arriver à Khartoum, n’ont besoin que du point du nul pour rejoindre le cercle des équipes qualifiées au quart de finale, tour qui se jouera à élimination directe entre les 14 (aller) et 21 (retour) septembre prochain.

La RSB devait, hier et samedi, peaufiner les ultimes réglages, sachant que le contingent dépêché comptait dans ses rangs la nouvelle recrue du club, le Burkinabé Alain Traoré qui sera certainement associé au Togolais Laba Kojo en ligne d’attaque.

Pour ce qui est de l’arbitrage, la CAF a désigné les Camerounais Neant Alioum juge de centre et Evarist Menkouande et Elvis Guy Noupue Nguegoue comme adjoints.