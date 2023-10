Le Pavillon Maroc, une immersion dans l'histoire ancestrale et le riche patrimoine du Royaume

Au site "Bab Ighli" à Marrakech qui abrite les travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), s'érige majestueusement le Pavillon Maroc présenté par l'Office national marocain du tourisme (ONMT), offrant ainsi à ses visiteurs une immersion inédite dans l'histoire ancestrale et le riche patrimoine culturel du Royaume.



Bâti en pisé sur une superficie de 900 m2, ce Pavillon offre à ses visiteurs un voyage immersif, inédit et interactif qui sublime le Maroc dans toutes ses composantes historique, culturelle et économique. A travers cet espace, l'ONMT dévoile les différentes facettes de la culture du Royaume et de son héritage authentique, tout en mettant en exergue la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI d'un futur plus durable et d’un pays moderne, innovant et en constante évolution, en plus des réalisations du pays dans divers domaines, rapporte la MAP.

Il s'agit, en effet, d'une véritable incursion dans l’univers du Maroc à travers trois thèmes clés qui visent à créer trois désirs : connaître le Maroc, y vivre et y investir.



Le premier thème "Maroc, terre de confluence" montre ce qu’est le Maroc, son territoire singulier, son histoire, son peuple et sa civilisation millénaire, alors que le deuxième thème "Maroc, terre de lumière" met en scène le savoir-faire et l’art de vivre des Marocains dans tous les domaines (architecture, artisanat, célébrations traditionnelles, créations modernes...).

Le troisième thème "Maroc, terre d’opportunités" expose, quant à lui, les atouts de l’économie marocaine et le grand potentiel qu’elle offre pour l’investissement.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de l'ONMT, Adel El Fakir, a fait savoir que l'Office saisit l'occasion de la tenue de ces Assemblées pour promouvoir la destination Maroc, soulignant que ce Pavillon met en avant la culture du Royaume, son patrimoine ancestral et ses réalisations accomplies dans les différents domaines, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, pour un avenir durable et un Maroc moderne.



La mise en place de ce Pavillon spécial vise essentiellement à offrir aux visiteurs une expérience unique, leur permettant de découvrir le Maroc et de s'informer de son processus de développement tous azimuts, a-t-il dit.



A cet effet, M. El Fakir a relevé que le Pavillon Maroc donne à voir au monde l’énorme potentiel du Maroc, fort de ses talents et de la dynamique de progrès dans laquelle il s’inscrit, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.



L’exposition est conçue comme un parcours donnant sur 3 espaces distincts et jalonné de jardins entre chaque espace qui offrent autant d’occasions de découvrir le Maroc et ses différentes facettes. Un espace dédié a également été conçu en collaboration avec la Fédération Royale marocaine de football sur le Maroc, terre de football, en rappelant les exploits historiques enregistrés par le Royaume lors de la dernière Coupe du monde au Qatar et qui célèbre aussi la décision du conseil de la FIFA de retenir la candidature unique du Maroc, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, pour l’organisation du Mondial 2030.



Ce Pavillon met en avant aussi la contribution des grandes institutions marocaines au rayonnement du Royaume, permettant ainsi de faire découvrir aux visiteurs un Maroc moderne et connecté et de mettre en valeur les opportunités d’y investir.