Le Maroc, un modèle inspirant de développement urbain durable en Afrique

Le Maroc se positionne en modèle inspirant en matière de développement urbain durable en Afrique, grâce à une vision stratégique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plaçant la durabilité au cœur des politiques urbaines nationales, a affirmé l'ONG Promotion du développement économique et social (PDES).



"L'Afrique connaît la transition urbaine la plus rapide au monde. Cette croissance est une opportunité immense, mais elle représente aussi un défi majeur pour nos ressources, nos infrastructures et notre climat", a affirmé le président de l'ONG, Noureddine Obbad, lors d’un séminaire organisé au Palais des Nations à Genève du 25 au 29 août.



'’Face à ce constat, le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix stratégique de placer la durabilité au cœur de son modèle de développement urbain. Une approche intégrée qui articule planification stratégique, projets structurants et innovation inclusive’’, a-t-il relevé lors de cet événement placé sous le thème "Pour des villes durables en Afrique : innovations et partenariats au service du développement urbain".



Le conférencier a souligné que le développement urbain durable au Maroc repose sur un cadre juridique et stratégique solide, citant la Constitution de 2011, qui consacre le droit à un environnement sain, la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) à l’horizon 2030, la Charte nationale de l’environnement et du développement durable et le nouveau modèle de développement (NMD), qui fait de la durabilité et de l’inclusion des priorités transversales.



“Notre action ne repose pas sur des initiatives isolées, mais sur une vision à long terme qui garantit la cohérence entre l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé”, a-t-il affirmé.



M. Obbad a ensuite détaillé plusieurs réalisations concrètes qui illustrent l'engagement du Maroc sur le terrain, en l’occurrence le programme "Villes sans bidonvilles", qui a permis de reloger des centaines de milliers de ménages, les éco-quartiers comme celui de Zenata, première éco-cité certifiée en Afrique, avec des solutions de gestion durable de l’eau, des déchets et de l’énergie, et les villes nouvelles (Tamesna, Chrafate, Lakhyayta), conçues pour désengorger les grandes métropoles et promouvoir une mixité sociale et fonctionnelle.

“L’éco-cité de Zenata, à titre d’exemple, prévoit de capter 100.000 tonnes de CO₂ et de recycler 100 % de ses eaux usées”, a-t-il relevé.



Sur le plan des infrastructures vertes, il a également évoqué les tramways de Rabat-Salé et Casablanca, qui transportent chaque jour des centaines de milliers de passagers, la centrale solaire Noor, l’une des plus grandes au monde, et le programme national d’efficacité énergétique dans le bâtiment, qui vise à réduire la consommation énergétique des villes.



“Le développement urbain durable passe par des infrastructures ambitieuses. Le tramway de Casablanca transporte près de 500.000 passagers par jour. Et notre ambition solaire alimente non seulement nos foyers, mais aussi notre vision d’une croissance décarbonée”, a-t-il souligné à ce propos.



Reconnaissant les défis persistants - pression démographique, besoin de financements, renforcement des capacités locales -, M. Obbad a mis en avant les leviers à activer comme le développement des "Smart Cities", pour des villes plus connectées, inclusives et efficientes et le partage d’expertise à travers la coopération Sud-Sud, avec un engagement actif du Maroc dans la formation, le conseil et le transfert de compétences vers les pays frères africains.



Cet expert en développement et auteur notamment de l’ouvrage “Maroc, le potentiel d’un changement transformateur” (2022), a également lancé un appel à la coopération internationale, notamment pour mobiliser des financements verts adaptés aux projets urbains africains.



“Les défis restent importants, mais ils sont surmontables par l’innovation et la solidarité. Le Maroc est fier d’agir comme un pont et un partenaire pour une urbanisation africaine durable et résiliente”, a-t-il déclaré.



M. Obbad a insisté sur le fait que le Maroc a fait de la ville durable un levier central de son développement, dans une approche stratégique, infrastructurelle et sociale.



“Le développement urbain durable n’est pas une option pour l’Afrique, c’est une nécessité. Le Maroc, avec ambition et pragmatisme, construit jour après jour un modèle que nous espérons voir inspirer et renforcer la coopération continentale”, a-t-il conclu, en appelant à construire ensemble des villes africaines qui soient “des moteurs de croissance inclusive, respectueuses de leur environnement et fières de leur identité”.



Organisé par l’Association pour la justice, l’égalité, l’insertion professionnelle et la paix en Afrique (AJIEPA), ce séminaire réunit des ONG de plusieurs pays africains et partenaires internationaux pour échanger sur les défis et opportunités de l’urbanisation durable sur le continent.