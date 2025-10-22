Une délégation économique française explore les opportunités d'investissement à Dakhla-Oued Eddahab

Une délégation économique française de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault (CCI Hérault) a effectué, lundi, une visite à Dakhla en vue de s’enquérir de la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab et d’explorer ses multiples opportunités d’investissement.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la convention signée en 2022 entre la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault (France) et la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Dakhla, et vise à identifier les perspectives d’investissement offertes par la région dans plusieurs secteurs à fort potentiel, notamment les énergies renouvelables, le tourisme, et l’industrie textile, ainsi que le sport.



A cette occasion, la délégation française, conduite par le directeur général de la CCI de Montpellier, Mohamed Afenniche, a tenu une rencontre avec le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab et gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, qui a mis en avant la position stratégique de la région, véritable trait d’union entre le Maroc et son prolongement africain.

M. Khalil a également mis en exergue les chantiers d'envergure de développement en cours dans la région, portés par la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



Dans une déclaration à la presse, M. Afenniche a indiqué que la délégation comprend plusieurs chefs d’entreprises françaises opérant dans divers secteurs, tels que les énergies renouvelables, la pêche maritime et la maroquinerie, précisant que cette mission a pour objectif d’examiner la possibilité d’implanter des unités industrielles dans la région, dans la perspective de développer ces activités vers le continent africain.



De son côté, le directeur général par intérim du Centre régional d’investissement (CRI) Dakhla-Oued Eddahab, Ahmed Kathir, a fait savoir que cette délégation a été informée de la dynamique de développement que connaît la région et des grands projets d’infrastructure en cours, ainsi que des opportunités et incitations offertes aux investisseurs et aux acteurs économiques.



Pour sa part, le directeur régional du ministère de l'Industrie et du Commerce à Dakhla-Oued Eddahab, Bouchaib Kiri, a estimé que cette visite s’inscrit dans la dynamique d’attractivité économique que connaît la région, notamment à travers les investissements structurants susceptibles de renforcer son essor.



Le programme de la visite de la délégation française à Dakhla comprend, entre autres, des rencontres avec plusieurs responsables locaux, ainsi que des visites de terrain pour s’informer de près des principaux projets structurants de la région, au premier rang desquels le Port de Dakhla Atlantique et la station de dessalement d’eau de mer.