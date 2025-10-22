Participation du Maroc à Genève à la 151ème Assemblée de l'Union interparlementaire

La 151e Assemblée et réunions connexes de l’Union interparlementaire (UIP) a ouvert officiellement ses travaux, lundi à Genève, avec la participation d’une importante délégation du parlementaire marocaine, conduite par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.



Cette session rassemble plusieurs centaines de parlementaires et d’experts représentant 120 pays, autour du thème central : "Veiller au respect des normes humanitaires et soutenir l’action humanitaire en période de crise".



Organisée dans un contexte mondial marqué par l’augmentation des crises humanitaires, cette session mettra en lumière le rôle central des Parlements dans la protection du droit international humanitaire, le soutien aux efforts de secours indépendants, et la promotion de l’action multilatérale en faveur des populations touchées par les conflits. Selon les chiffres du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de l’OCHA, près de 310 millions de personnes à travers le monde ont aujourd’hui besoin d’aide humanitaire.



Outre les débats de haut niveau, la délégation marocaine prend part aux travaux des différentes commissions permanentes, des forums spécialisés (femmes, jeunes parlementaires), des ateliers thématiques, et des réunions des organes directeurs de l’UIP.



Parmi les priorités abordées durant cette assemblée figurent la protection des groupes vulnérables, dont les déplacés, les femmes, les jeunes, les minorités, et les populations affectées par l’insécurité alimentaire et les maladies ; la reconnaissance et le soutien aux victimes d’adoptions internationales illégales, thème porté par la Commission permanente de la démocratie et des droits de l’Homme ; et la consolidation de la paix post-conflit, la prévention du réarmement, la fiscalité internationale, la justice économique, et la lutte contre le changement climatique.



A la veille de l’inauguration officielle de l’assemblée, la délégation marocaine a pris part au 39e congrès extraordinaire de l’Union interparlementaire arabe, tenu dimanche, ainsi qu’aux différents groupes géopolitiques dont fait partie le Maroc.



En marge de sa participation à cette assemblée, M. Ould Errachid, qui est accompagné des membres du bureau de la Chambre des conseillers Miloud Masside (UMT), Mohammed Salem Benmassoud (UGTM), Mustapha Moucharik (RNI), Abderrahman Oiffa (PAM), ainsi que de hauts cadres de la Chambre, notamment le secrétaire général El Assad Zerouali, tient une série d’entretiens bilatéraux avec plusieurs présidents de Parlements de pays frères et amis.



Le Maroc est également représenté aux travaux de cette 151e session par des membres de la Section parlementaire marocaine de l’UIP, comprenant les députés Khaddouj Slassi (Groupe socialiste — Opposition ittihadie) ; Ahmed Touizi (Groupe du PAM), Mustapha Reddad (Groupe du RNI), Ahmed El-Aalem (Groupe istiqlalien) et les conseillers Kamal Ait Mik (RNI) et Hassan Choumaiss (PAM), ainsi que le secrétaire général de la Chambre des représentants, Najib El Khadi.