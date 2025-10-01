Salon maghrébin du livre d’Oujda : Une manifestation majeure renforçant la dynamique culturelle

Le Salon maghrébin du livre d’Oujda constitue une manifestation majeure renforçant la dynamique culturelle, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.



Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 7 au 12 octobre, cette édition est un signal fort de la consolidation de la place du Salon en tant que manifestation majeure célébrant la lecture et le livre, a indiqué M. Bensaid, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du programme de la 5e édition du Salon maghrébin du livre "Lettres du Maghreb".



Dans une allocution lue en son nom, le ministre a souligné que l'organisation de ce rendez-vous culturel constitue une avancée dans la sensibilisation à l'importance du levier culturel dans le chantier du développement global, mené sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



De son côté, le président du salon, Mohamed Mbarki, a noté que cette 5e édition se veut une occasion propice pour mettre en lumière la place du livre et renforcer son rôle dans le paysage culturel national et maghrébin, soulignant que cette manifestation culturelle vise à consolider la présence du Salon maghrébin du livre en tant que rendez-vous culturel majeur.



Pour sa part, le directeur du salon, Jalal El Hakmaoui, a précisé que le programme de cette édition comprend 18 tables rondes (8 en arabe et 10 en français), ainsi que plus de 15 interventions en dehors du salon.



Le salon, organisé par l'Agence de développement de l’Oriental en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de la région de l’Oriental et l’Université Mohammed Premier et d’autres institutions publiques, accueillera plus de 150 participants de différentes nationalités arabes et de plusieurs pays européens, ainsi que 26 maisons d'édition du Maroc et de l'étranger et 17 institutions nationales et régionales, a-t-il ajouté, notant que l'édition 2025 rendra également hommage à des personnalités culturelles nationales de premier plan.



Cette édition connaîtra la participation d’une pléiade d'écrivains, de chercheurs, de romanciers, de philosophes, d'artistes et de poètes du Maroc, mais également de pays africains, arabes, européens, ainsi que des Etats-Unis et du Canada.



Placé sous le thème "Habiter, écrire le monde", le salon, qui s’étend sur 4.000 mètres carrés, propose un espace réservé aux maisons d’édition pour la présentation et la commercialisation des livres, un espace institutionnel pour la publication des établissements publics, des espaces dédiés aux jeunes et aux enfants, ainsi qu’un café littéraire permettant aux auteurs de présenter et de signer leurs dernières œuvres.



Aussi, trois salles accueilleront une trentaine de tables rondes, tandis que les stands des exposants vibreront de débats intellectuels et de rencontres littéraires reflétant la pluralité des voix et la diversité des identités et des références.



Le salon offrira un programme parallèle incluant des ateliers interactifs destinés aux jeunes et aux enfants, des rencontres artistiques, et des activités organisées au sein d’institutions universitaires, du lycée Omar Ibn Abdelaziz et de l’établissement pénitentiaire local d’Oujda, affirmant que la culture est un droit universel et un pont vers un horizon plus large. La galerie du Maghreb accueillera également une exposition d’art plastique réunissant des artistes de la région de l’Oriental et des contributions des étudiants de l’Ecole des beaux-Arts d’Oujda.



Le Salon maghrébin du livre "Lettres du Maghreb" s’est imposé en véritable plateforme de pensée et de créativité, devenant un rendez-vous incontournable de l’agenda culturel national et euro-méditerranéen.