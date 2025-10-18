Le film d'horreur "Black Phone 2" domine le box-office nord-américain

Le film d'horreur "Black Phone 2" avec Ethan Hawke, s'est hissé ce week-end en tête du box-office nord-américain rapportant 26,5 millions de dollars, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Le film, deuxième volet de "Black Phone" a été produit par Universal et les spécialistes du film d'horreur Blumhouse et a séduit les critiques comme le public, a assuré David Gross, analyste du cabinet Franchise Entertainment Research.



"C'est un excellent démarrage pour le deuxième épisode d'une saga d'horreur", a-t-il ajouté.

"Tron: Ares", le dernier volet de la franchise de science-fiction "Tron" n'a, lui, remporté que 11,1 millions de dollars pour sa deuxième semaine à l'affiche en Amérique du Nord, selon Exhibitor Relations.



Ce film d'action avec les acteurs Jared Leto, Greta Lee et Evan Peters en vedette évoque la coexistence entre les humains et la technologie et parle de la perte de contrôle des programmes informatiques, des thèmes très actuels en plein essor de l'intelligence artificielle. Selon les experts et la presse spécialisée, il aurait coûté 180 millions de dollars à produire.



"Good Fortune", le film réalisé par Aziz Ansari arrive en troisième position avec 6,2 millions de dollars. La comédie du studio Lionsgate met en scène Keanu Reeves en ange gardien incompétent aux côtés de Seth Rogen et Aziz Ansari.



"Une bataille après l'autre", à la fois film d'action et comédie dramatique porté par Leonardo DiCaprio, arrive en quatrième position, rapportant 4 millions de dollars au box-office.

Teinté d'humour et promis à une avalanche de nominations aux Oscars, le nouveau film du réalisateur américain Paul Thomas Anderson met en scène l'acteur star dans le rôle d'un ex-insurgé politique à la rescousse de sa fille.



"Roofman", comédie dramatique avec Channing Tatum, suit avec 3,7 millions de dollars de recettes. Le film est inspiré de l'histoire vraie de Jeffrey Manchester, qui cambriolait des restaurants McDonald's en passant par les toits et vivait secrètement dans les murs d'un magasin de jouets.



Voici le reste du top 10:

"Truth & Treason" (2,7 millions de dollars)

"Gabby et la maison magique - Le film" (1,7 million de dollars)

"Conjuring: l'heure du jugement" (1,6 million de dollars)

"After the Hunt" (1,56 million de dollars)

"Soul on Fire" et "Demon Slayer: La Forteresse infinie" (à égalité avec 1,3 million de dollars)