Le Maroc réaffirme son leadership coopératif en Afrique

Le Royaume du Maroc, à travers l'Office du développement de la coopération (ODCO), a pris part à la 14e Conférence ministérielle africaine sur la coopération (AMCCO), organisée par l’Alliance Coopérative internationale – Afrique (ACI-Afrique), à Nairobi (Kenya), autour du thème "De l’engagement à l’action : mobiliser les partenariats mondiaux, régionaux et locaux pour un développement coopératif durable en Afrique".



Cet événement continental a réuni les ministres, responsables publics et acteurs du mouvement coopératif africain dans le but d’identifier les leviers permettant de renforcer le rôle des coopératives dans la transformation économique du continent, indique un communiqué de l'ODCO.



Représentant le Maroc, la directrice Générale de l'ODCO, Aïcha Errifaai, a pris part à la table ronde ministérielle consacrée au renforcement des environnements nationaux favorables aux coopératives.



Son intervention a mis en avant l’expérience marocaine, reconnue pour la solidité de son cadre législatif, la diversité de son tissu coopératif et la portée de ses programmes d’accompagnement, tout en rappelant que le modèle marocain repose sur une gouvernance participative et inclusive, qui place les citoyens au cœur du développement.



Mme Errifaai a affirmé que "le mouvement coopératif marocain incarne les valeurs de solidarité et de progrès partagés. Il constitue un pilier essentiel du développement territorial, de l’autonomisation des femmes et de la création d’opportunités pour les jeunes".



Le Maroc, pionnier dans la structuration du secteur coopératif, s’est doté d’un cadre institutionnel robuste et de mécanismes d’appui adaptés à la diversité des acteurs. L’ODCO joue un rôle moteur dans cette dynamique en soutenant la création, la professionnalisation et la pérennisation des coopératives à travers la formation, la mise en réseau et la valorisation des savoir-faire locaux.



Ce positionnement s’inscrit pleinement dans la Vision Royale d’un développement humain équitable, où la coopération et la solidarité économique constituent des instruments d’émancipation et de stabilité sociale.



Le tissu coopératif marocain, aujourd’hui composé de plus de 63.000 coopératives regroupant près de 780.000 membres, traduit la vitalité d’un modèle économique participatif. La présence marquée des femmes, qui représentent 34% des adhérents, illustre les progrès accomplis en matière d’égalité des chances et d’inclusion économique.



Par ailleurs, les coopératives marocaines contribuent de manière significative à la réduction de la pauvreté (ODD 1), à la sécurité alimentaire (ODD 2), à la promotion de l’égalité des genres (ODD 5) et à la croissance économique et à l’emploi décent (ODD 8).

Cette contribution concrète fait du Maroc un acteur engagé dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies, en parfaite cohérence avec la Stratégie 2023–2033 de l’Union africaine pour l’économie sociale et solidaire.



Dans son intervention, Mme Errifaai a également insisté sur l’importance du partage d’expériences entre pays africains et sur la nécessité d’une coopération Sud–Sud plus intégrée, soulignant que la réussite du modèle coopératif dépend d’un environnement réglementaire clair, d’un appui institutionnel stable et d’une culture d’innovation au service des territoires.



A ce titre, le Maroc plaide pour une coordination accrue entre les institutions africaines en charge de la coopération et pour la création de mécanismes communs de financement et de formation au bénéfice des coopératives locales.



La participation du Maroc à la 14e AMCCO s’inscrit dans la continuité des efforts menés lors de la 11e session du Comité technique africain des coopératives, tenue à Essaouira en mai 2025, où le Royaume avait plaidé pour une meilleure coordination régionale et pour la reconnaissance du rôle économique des coopératives dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

En réaffirmant son engagement à Nairobi, l’ODCO confirme sa volonté d’agir comme catalyseur de coopération et d’innovation sociale sur le continent.



La 14e édition de l’AMCCO coïncide par ailleurs avec la célébration de l’Année internationale des coopératives, proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies. Cette convergence offre une occasion privilégiée de mettre à l’honneur l’identité coopérative et de réaffirmer l’attachement du Maroc aux valeurs universelles de démocratie, de solidarité et de prospérité partagée.



A travers sa participation, l’ODCO s’inscrit pleinement dans cet esprit collectif, en rappelant que la coopération n’est pas seulement un modèle économique, mais un véritable choix de société fondé sur l’entraide et la responsabilité partagée.



"A travers le partage d’expériences, le renforcement du dialogue institutionnel et la mise en réseau des acteurs, nous bâtissons ensemble une Afrique coopérative capable de relever les défis du développement durable", a conclu Mme Errifaai.



Cette participation marque une nouvelle étape dans l’engagement du Maroc en faveur d’une économie coopérative moderne et inclusive. En consolidant les partenariats africains et en accompagnant la montée en compétences des coopératives, l’ODCO réaffirme sa volonté de faire du modèle coopératif un vecteur durable de prospérité partagée.



L’Office entend poursuivre sa mission d’innovation et d’ouverture, en inscrivant l’action coopérative marocaine dans une dynamique de transformation économique et sociale au service du développement humain, conclut le communiqué.