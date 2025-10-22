Driss Lachguar, leader du renouveau et architecte de l’avenir du parti socialiste

Introduction



A une époque où les repères se brouillent et où les idéaux politiques peinent à se maintenir face au pragmatisme opportuniste, Driss Lachguar s’impose comme une figure d’exception.

Il a redonné à l’action politique sa dignité et au militantisme socialiste sa raison d’être.



Chef visionnaire, il a fait de la direction de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) une école du sérieux, du courage et de la fidélité aux valeurs fondatrices de la gauche marocaine.

Parler de Driss Lachguar, c’est revisiter une expérience qui a consacré la place de choix qu'occupe le parti dans l'échiquier politique national, qui a su préserver à la pensée socialiste son éclat, et à la démocratie sa vitalité.



Driss Lachguar… du militantisme estudiantin au dirigeant national

Tout a commencé dans les amphithéâtres de la Faculté de droit de Rabat. Jeune étudiant, Driss Lachguar s’engage avec fougue au sein du mouvement socialiste.



En 1975, il est parmi les fondateurs de la Jeunesse socialiste, puis, un an plus tard, arrêté par les services de police pour ses convictions – une épreuve qui façonnera son caractère et sa foi inébranlable dans la liberté et la justice.



De militant de base à membre du Bureau politique, jusqu’à devenir Premier secrétaire du parti, il a gravi les échelons par la légitimité du combat, la rigueur du travail et la force de la conviction.

Son parcours s’inscrit dans la grande épopée des luttes démocratiques : celle d’une génération qui a refusé la soumission et choisi la constance réformatrice.



Driss Lachguar… une vision organisationnelle novatrice



Sous sa conduite, l’USFP s’est transformée en un parti plus en phase avec l'époque, plus vivant et plus ouvert. Driss Lachguar a compris très tôt que la politique n’est pas seulement un espace de discours, mais une mécanique de construction collective.



Il a instauré un rythme inédit : débats permanents, ouverture sur la société civile, féminisation et rajeunissement des instances, digitalisation du travail organisationnel.

Cette réforme silencieuse mais profonde a redonné souffle et crédibilité à la maison socialiste. Loin de tout culte de la personnalité, Driss Lachguar a préféré une direction partagée, où chaque militant devient acteur du changement.

Ainsi, le parti a retrouvé son rôle moteur dans la réflexion nationale, ancré dans la modernité sans rompre avec son héritage.



Driss Lachguar… une pratique politique fondée sur la raison et le dialogue



Dans un climat souvent dominé par la démagogie et la polarisation, Driss Lachguar se distingue par une ligne de conduite lucide et mesurée.

Sa force réside dans sa capacité à gérer la différence sans la diaboliser, à faire du débat une école de respect mutuel.

Sous son mandat, l’USFP a évité les divisions destructrices grâce à la priorité donnée au dialogue interne et à la cohésion.



Cette même approche a influencé la scène nationale : il a souvent joué le rôle de médiateur rationnel dans les périodes de tension politique et sociale, rappelant que la politique est avant tout un service public, non un champ d’affrontement personnel.

En cela, il a incarné l’esprit d’une gauche de responsabilité : ferme dans les principes, mais ouverte dans la méthode.



Driss Lachguar… au Parlement et au gouvernement, une école de responsabilité



L’action parlementaire de Driss Lachguar, entre 1999 et 2007, reste une référence. A la tête du groupe socialiste, il a porté haut les valeurs de justice sociale, de transparence et de défense du citoyen.

Son style alliait rigueur juridique et vision d’Etat, contribuant à renforcer la crédibilité du travail législatif.

Plus tard, au sein du gouvernement Abbas El Fassi, en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, il a su instaurer une dynamique de coordination institutionnelle exemplaire.



Son apport fut déterminant dans la consolidation du principe de séparation des pouvoirs et du respect mutuel entre institutions.

Animé par son attachement aux valeurs de justice sociale, il a contribué à ancrer l’idée d’un Etat social fort, équilibré entre droits et devoirs, dialogue et autorité.



Driss Lachguar… la continuité du leadership et la confiance du 12ᵉ Congrès



Réélu successivement depuis le 9ᵉ Congrès, Driss Lachguar incarne la continuité du leadership dans la stabilité. Sa reconduction écrasante au 12ᵉ Congrès de Bouznika (17–19 octobre 2025) n’est pas seulement un hommage, mais une reconnaissance de son efficacité et de sa clairvoyance.



Ce congrès fut un moment charnière : il a prouvé que l’USFP est un parti capable de s’auto-réformer, de débattre librement et de se projeter collectivement vers l’avenir.

Le discours d’ouverture de Driss Lachguar, qualifié d’historique, a posé les bases du nouveau cycle : « Pour un Maroc en essor — économique, social et institutionnel ».

Dans ses mots comme dans ses gestes, transparaissait une conviction : le socialisme marocain est avant tout un humanisme moderne.

En suivant personnellement les travaux des commissions, il a démontré qu’un vrai chef n’impose pas: il accompagne, il inspire, il fédère.



Driss Lachguar et définition des lignes directrices pour l'action que doit mener le parti face aux multiples enjeux économiques et sociétaux

A l’heure où la politique traverse une crise de sens, Driss Lachguar a redéfini la mission de l’USFP : être la conscience sociale du Maroc et non un simple acteur électoral.



Les défis qui s’annoncent sont immenses : rétablir la confiance des citoyens, incarner une alternative crédible, et traduire la justice sociale en politiques publiques concrètes.

Sous sa direction, le parti s’est engagé dans les grands chantiers du pays : régionalisation avancée, équité territoriale, éducation, santé, logement, emploi et transition écologique. Ce programme global, nourri d’écoute et d’expertise, fait de l’USFP un partenaire lucide de la transformation nationale. Driss Lachguar a su inscrire le socialisme marocain dans une modernité responsable, loin des slogans, proche des réalités quotidiennes.



Driss Lachguar… un homme d’Etat fidèle à ses valeurs



Dans un monde politique souvent dominé par la volatilité, Driss Lachguar incarne la constance et la loyauté. Il a prouvé qu’on peut être à la fois stratège et humaniste, ferme et à l’écoute, fidèle à l’histoire tout en étant tourné vers l’avenir. Son parcours illustre la résilience d’un homme et la renaissance d’un parti.



Le 12ᵉ Congrès a consacré plus qu’un leader : il a consacré une vision — celle d’un Maroc juste, démocratique et inclusif.

Grâce à cette école du sérieux et du renouveau, l’Union socialiste demeure un repère moral et politique. Car l’USFP ne se contente pas d’honorer son passé : elle le prolonge chaque jour, dans l’action, la pensée et la fidélité à l’idéal d’un Maroc pour tous.

Driss Lachguar n’est pas seulement un dirigeant politique ; il est la conscience d’une époque, le témoin d’un combat et le passeur d’un héritage qui continue d’inspirer l’avenir.



Par Mohamed Assouali

Secrétaire provincial de l’USFP - Tétouan