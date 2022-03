Le Maroc parmi les pays les moins impactés par le terrorisme en 2021

L’ Indice mondial du terrorisme 2022 a classé le Maroc au 76ème rang, à l’échelle des pays touchés par la menace terroriste, avec un score de 1,156, ce qui permet au Royaume de figurer parmi les pays les moins impactés par le terrorisme. Il a, pour rappel, perdu deux places en comparaison avec le classement précédent.

D’après cet indice, la région de l'Afrique du Nord et du MoyenOrient (MENA) a connu une amélioration en ce qui concerne l'impact du terrorisme l'an dernier. Ledit rapport a affirmé que l'Algérie a été le seul pays à enregistrer une détérioration due à une augmentation des décès liés au terrorisme. «L'Algérie a enregistré trois attentats en 2021, soit un de plus par rapport à 2020. Malgré une légère augmentation des attaques, 8 décès ont été enregistrés en 2021, soit le nombre de décès le plus élevé liés au terrorisme depuis 2018. L'attaque la plus meurtrière en Algérie s'est produite en 2021 suite à l’explosion d’une bombe qui a tué cinq civils et blessé trois autres personnes voyageant dans une camionnette sur une route de Tébessa. Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) en a revendiqué la responsabilité ».

Les pays de cette région les plus touchés par le terrorisme sont l’Irak (classé au 2ème rang à l’échelle mondiale) et la Syrie (5ème rang), alors que le Maroc figure parmi les pays les moins touchés à l’instar des EAU, de l’Arabie Saoudite, du Bahreïn, de la Jordanie, du Koweït, du Qatar et d’Oman.

Les décès dans la région MENA représentaient 39% du nombre total au niveau mondial dus au terrorisme entre 2007 et 2021, mais, depuis la défaite du groupe terroriste Etat islamique, la part de cette région dans le total mondial a considérablement chuté, et en 2021, elle ne représentait que 16% du total des décès, derrière l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne.

Ce rapport a également précisé que bien que 13 groupes terroristes aient revendiqué la responsabilité d’attaques dans la région en 2021, 57% d’entre elles, soit 727 attaques, n’ont été revendiquées par aucun groupe connu.

Au niveau mondial, l’Indice mondial du terrorisme 2022 a souligné que malgré une augmentation des attentats, l'impact du terrorisme continue de diminuer. En 2021, les décès dus au terrorisme ont diminué de 1,2% pour atteindre 7.142, tandis que les attaques ont augmenté de 17%, indiquant que le terrorisme devient moins meurtrier.

En plus, deux tiers des pays n'ont enregistré ni attaque ni décès dus au terrorisme -le meilleur résultat depuis 2007-, tandis que 86 pays ont enregistré une amélioration de leur score dans l’Indice mondial du terrorisme. Le nombre de décès est resté approximativement le même au cours des quatre dernières années.

Selon ce document, les 10 pays les plus impactés par le terrorisme sont l’Afghanistan, l’Iraq, la Somalie, le Burkina Faso, la Syrie, le Nigeria, le Mali, le Niger, la Birmanie et le Pakistan.

Concernant le continent africain, ce rapport a relevé que le terrorisme reste une menace sérieuse pour l'Afrique subsaharienne qui représente 48% du total des décès dus à ce fléau dans le monde. Quatre des dix pays ayant connu la plus forte augmentation du nombre de décès dus au terrorisme se trouvent également en Afrique subsaharienne, à savoir le Niger, le Mali, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso.

«Le Niger, le Mali, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso ont enregistré la plus forte augmentation du nombre de personnes tuées dans des attaques terroristes », a-t-on précisé dans cet indice. Et d’ajouter : « Le Niger a connu la plus forte augmentation du nombre de décès par rapport à 2020. Le nombre de morts à cause du terrorisme est passé à 588 en 2021. Il s'agit du nombre de décès le plus élevé dans le pays à cause du terrorisme depuis 2007».

Et malgré cette détérioration de la situation dans cette région, le rapport a révélé que 17 pays de l’Afrique sub-saharienne ont enregistré une amélioration de leur score dans l’Indice mondial du terrorisme en 2021, alors que 22 autres n'ont enregistré aucun acte terroriste durant les cinq dernières années. Les décès dus au terrorisme dans la région ont chuté légèrement à 3.461, contre 3.849 en 2020, soit une baisse de 10%», ont souligné les rédacteurs de ce rapport.

Pour rappel, cet indice annuel est élaboré par le think tank «Institute of Economics and Peace (IEP)» dont le siège se trouve à Sidney et qui produit d’autres rapports comme celui concernant l’Indice mondial de la paix.