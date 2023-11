Le Maroc invité d'honneur du Forum Innovation et Climat à Montreux

Le Maroc sera l'invité d'honneur de la 3è édition du Forum Innovation et Climat, prévue le 10 novembre à Montreux, en Suisse.



Le choix du Royaume s'est imposé, grâce à son leadership dans le domaine des énergies renouvelables et de la lutte contre le changement climatique, selon la Fondation Solar Impulse et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), qui co-organisent cet évènement.



Le Maroc sera notamment représenté par l'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et l’Institut de recherches en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), ainsi que trois start-up marocaines innovantes.



Le Forum vise principalement l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de l’innovation et du climat, afin d’aborder le développement sous le spectre de la durabilité et de la lutte contre le changement climatique.



L’événement vise aussi à permettre aux entreprises innovantes de présenter leurs projets et réalisations, ainsi que les différents cheminements visant à relever les défis liés notamment au réchauffement climatique.



Pour le Maroc, le forum sera l'occasion de promouvoir ses actions et réalisations en matière climatique auprès des élus et acteurs économiques suisses, de favoriser des rencontres avec des start-up suisses innovantes et d'identifier des pistes de coopération entre les partenaires institutionnels et économiques des deux pays.



Cette édition réunira des représentants fédéraux, cantonaux et locaux suisses, ainsi que des professeurs et chercheurs, des responsables d’entreprises, notamment de start-up et des représentants d’institutions financières.