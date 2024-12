Le Maroc, "acteur clé" de la transition énergétique mondiale

Le Maroc, à la faveur de sa position géostratégique et son engagement en faveur de l'hydrogène vert, est bien positionné pour devenir « un acteur clé » dans le cadre de la transition énergétique mondiale, a indiqué Juan Antonio Vidal, expert espagnol en énergie verte.



L'alignement du Maroc sur les objectifs climatiques internationaux, les récents accords conclus dans le cadre de la COP29 et le développement du Partenariat Vert Maroc-Union européenne renforcent le statut du Royaume en tant qu'"acteur international de taille" et "véritable pont d'énergie verte entre l'Europe et l'Afrique", écrit M. Antonio Vidal dans une tribune publiée vendredi par le magazine espagnol Atalayar.



Le Maroc dispose de ressources naturelles idéales pour la production d’hydrogène vert, a-t-il fait observer, mettant en exergue le fort potentiel solaire et éolien du Maroc et son accès privilégié au marché européen.



Pour l’expert, ces atouts, auxquels s’ajoutent la stabilité politique dont jouit le Royaume et à son engagement en faveur du développement durable, ont contribué à attirer d'importants investissements étrangers dans le secteur énergétique du pays.



Les accords conclus avec l’Union européenne en matière de production et d’exportation d’hydrogène vert offrent de vastes opportunités, a-t-il fait remarquer, notant que l'Europe, qui cherche à diversifier ses sources d’énergie face aux crises géopolitiques, considère le Maroc comme "un partenaire fiable". Et d'ajouter que la demande croissante pour les énergies propres et les tensions qui pèsent sur le marché des hydrocarbures offrent un contexte particulièrement favorable.



Convaincu que le Maroc "est idéalement placé pour jouer un rôle de premier plan dans la transition vers une économie basée sur l’hydrogène vert", l’expert a assuré que la capacité du Royaume à s’ériger en un exportateur d'énergie propre ne fera que renforcer son économie et partant contribuer à atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation.