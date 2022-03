Le Groupe OCP accélère son programme "Eau" et déploie des mesures exceptionnelles pour l'année 2022, pour faire face au stress hydrique que connaît le Maroc cette année.



Ainsi, l’OCP a recours à de nouvelles unités mobiles de dessalement permettant d’augmenter ses capacités et ainsi de couvrir la totalité des besoins en eau des sites de production d’engrais à Jorf Lasfar et à Safi, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats à fin 2021.



En outre, le groupe cessera dès cette année d’avoir recours aux ressources naturelles en eau douce dans ses sites de production d’engrais, poursuit la même source, ajoutant que dans ce sens, les dotations en eau libérées pourront être réorientées au renforcement de l’usage local en eau potable du bassin Oum Er-Rbia.



Au-delà des besoins des sites de production, les nouvelles solutions déployées par le Groupe permettront également d’alimenter en eau potable les villes d’El Jadida et de Safi, rapporte la MAP.



En ce qui concerne les réalisations du groupe en matière de développement durable en 2021, l’OCP continue d'investir dans des avancées techniques pour améliorer les rendements des agriculteurs et affirme son engagement en faveur de l’indépendance agricole de l’Afrique, tout en réduisant son impact environnemental et en promouvant le bien-être social.



Parmi les principales réalisations dans ce volet en 2021, le communiqué note que 30 % des besoins en eau d'OCP en 2021 ont été satisfaits à partir de sources non conventionnelles grâce à des programmes de dessalement et de traitement des eaux usées et 86 % des besoins en électricité ont été produits à partir de la cogénération et de sources renouvelables.



Il s'agit aussi de la réhabilitation de plus de 200 ha (500 acres) de terres sur deux sites miniers, dont 90 ha (220 acres) ont été aménagés et plantés et du classement "Management Level" du CDP qui a été accordé au Groupe pour son premier reporting, qui est devenu sponsor officiel de la "Task Force on Climate-related Financial Disclosures" (TFCD).