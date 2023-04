Le Groupe Managem finalise l'acquisition du projet Boto et d’autres actifs miniers aurifères au Sénégal

Le Groupe Managem a annoncé, mercredi, la finalisation de l'acquisition du projet Boto et d'autres actifs miniers aurifères au Sénégal auprès de la compagnie canadienne IAMGOLD.



"Le Groupe Managem a le plaisir d'annoncer la finalisation de l'acquisition des actifs miniers suivants au Sénégal : 90% de la mine d’or en construction de Boto (les 10% restants étant détenus par le gouvernement du Sénégal), 100% des actifs d'exploration de Boto West, Senala West, Daorala ainsi qu’une participation dans le permis d’exploration de Senala dans le cadre d’un Option Agreement avec Oriole - EMC", a fait savoir la société dans un communiqué, publié sur le site web de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Ces actifs ont été acquis pour une considération globale de 197 millions de dollars américains dont près de 30 seront payés en différé, a précisé la même source, notant que l’acquisition des actifs miniers d’IAMGOLD en Guinée et au Mali devrait intervenir au 3ème trimestre 2023, rapporte la MAP.



"Cette transaction au Sénégal contribue à renforcer notre présence en Afrique de l’Ouest avec un projet en cours de construction qui consolidera à court terme la production d’or de notre groupe. Elle permettra également de confirmer notre positionnement de leader régional dans l’extraction d’or. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes basées au Sénégal au sein du groupe Managem et nous nous réjouissons de faire avancer ces projets et d'assurer leur succès futur.", a déclaré Imad Toumi, président directeur général de Managem, cité dans le communiqué.



Sprott Capital Partners a agi en tant que conseiller financier et Naciri & Associés Allen & Overy a agi en tant que conseiller juridique du Groupe Managem, a conclu le communiqué.