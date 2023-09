Le Fonds d’équipement communal réalise un PNB en légère hausse au premier semestre

Selon les principaux indicateurs financiers, le Produit net bancaire (PNB) du Fonds d’équipement communal (FEC) s’est établi à 326 MDH au terme du premier semestre 2023.



Cette évolution traduit une légère hausse par rapport aux données enregistrées à fin juin 2022, a indiqué le Fonds dans un communiqué rendu public récemment soulignant une performance réalisée en dépit d’un contexte difficile.



En effet, l’évolution du PNB s’inscrit dans un contexte «marqué par le renchérissement du coût de refinancement de l’Institution sur les marchés national et international, en lien avec le resserrement des politiques monétaires, qui n’a pas été répercuté dans son intégralité sur les taux appliqués aux prêts accordés à la clientèle dans le cadre de la nouvelle production», a-t-il fait remarquer.



Pour rappel, au terme du premier trimestre 2023, le PNB s’était établi à 158 MDH atteignant un niveau comparable à celui enregistré à fin mars 2022, malgré le resserrement des politiques monétaires qui avait alors engendré des hausses significatives des taux d’intérêt sur les marchés national et international.



Toujours selon le Fonds, au cours du premier semestre 2023, les engagements de prêts ont atteint plus de 3,1 MMDH enregistrant ainsi une hausse de près de 72% par rapport au premier semestre 2022.



D’après les explications de l’institution, «cette évolution significative, à caractère exceptionnel, est liée essentiellement à l’engagement de deux prêts pour le financement d’un projet stratégique d’intérêt national, visant à lutter contre le stress hydrique et à atténuer les impacts liés au changement climatique».



A titre comparatif, au terme du premier trimestre 2023, les engagements de prêts avaient plus que doublé par rapport au premier trimestre 2022, pour atteindre plus de 2,2 MMDH.



Il est à noter que les décaissements de prêts se sont établis à plus de 1,8 MMDH au titre du premier 2023. Ce qui correspond à une hausse de près de 41% par rapport au même semestre de l’année précédente, a indiqué le Fonds.



Pour rappel, ils s’étaient établis à près de 1,2 MMDH au titre du premier trimestre 2023, en hausse de 74% par rapport à la même période de l’année 2022.



Dans son communiqué, le FEC affirme que les décaissements de prêts enregistrés au terme du premier semestre ont contribué au financement de plusieurs projets portés par les Collectivités Territoriales, dont notamment la réalisation du chantier stratégique précité.



La même source ajoute que «ces financements ont également porté sur la réalisation de projets d’infrastructures routières, d’aménagements urbains, d’équipements socioculturels et sportifs ainsi que d’établissements dédiés à l’enseignement et à la santé».



D’après l’institution, les créances sur la clientèle ont atteint plus de 26,5 MMDH au 30 juin 2023, à travers ces nouveaux financements, ce qui correspond à une hausse de près de 3% en glissement annuel.



Le FEC précise que les créances «sont portées par les Conseils Régionaux qui représentent une part de près de 40% à fin juin 2023, contre 9% en 2015, confirmant ainsi leur montée en puissance au cours des dernières années, grâce à l’intensification de leurs projets d’investissement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée», peut-on lire.



Soulignons enfin que pour le Fonds, les résultats du rating E&S portant sur les 29 projets attribués au premier semestre « démontrent le niveau maîtrisé des risques E&S des projets évalués, dès lors que la majorité de ces projets sont classés dans les «Catégories D ou C», soit près de 90%, et présentent des risques minimes et facilement maîtrisables », a-t-on conclu.



Alain Bouithy