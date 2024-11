Le CMC publie un spécial sur la loi de Finances 2025

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) a annoncé la parution de sa récente publication mensuelle "Maroc Conjoncture" n°373, qui est un spécial portant sur la "Loi de Finances 2025 : orientations et contraintes".



Ce nouveau numéro s'articule autour de plusieurs axes portant notamment sur le "Partenariat stratégique Maroc-Chine", les "Startups marocaines et technologies spatiales", l’"Economie bleue" et le "Maroc digital 2030", fait savoir le CMC dans un communiqué.



Ainsi, le Centre met l'accent sur la loi de Finances 2025, qui s’inscrit globalement dans la continuité des exercices précédents, estimant qu’il opte pour la poursuite des efforts de redressement du cycle d’activité et de consolidation des ressorts internes de croissance, rapporte la MAP.



Les actions retenues dans le cadre de ces orientations visent, prioritairement, le soutien à l’investissement et la poursuite de l’effort de diversification productive à travers l’accélération des programmes de développement sectoriels tant au plan des activités émergentes que des infrastructures économiques et sociales, relève le CMC.

Par ailleurs, le Centre revient sur l’état de la coopération économique entre la Chine et le Maroc et au-delà entre la Chine et l’Afrique et sa potentielle contribution au développement industriel.



Sur un autre registre, le CMC jette la lumière sur l’essor des startups dans le domaine des technologies spatiales qui constitue un phénomène récent mais prometteur, reflétant les ambitions stratégiques du Royaume dans sa quête d'une diversification économique durable.



Sur le volet de l’économie bleue, la publication du CMC relève une dynamique tant au niveau international qu’au niveau national, mettant en exergue la stratégie adoptée par le Maroc, qui consiste à tirer profit des opportunités qu’offre l’économie bleue non seulement pour le développement des secteurs existants mais aussi pour de nouveaux secteurs tout en assurant une vraie inclusion sociale, une formation adaptée et un accompagnement facilitant la transition écologique pour les populations et les entreprises.