Le Burundi réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

La République du Burundi a réaffirmé, lundi, son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



Cette position a été exprimée par le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, dans un communiqué conjoint signé à l'occasion de la tenue à Rabat de la première session de la Commission Mixte de coopération Maroc-Burundi, coprésidée avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Dans ce communiqué conjoint, le chef de la diplomatie burundaise a salué la dynamique internationale impulsée, depuis des années, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l'initiative marocaine d’autonomie.



Il a aussi réitéré la position constante de la République du Burundi en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, réaffirmant le soutien de son pays au plan d’autonomie présenté par le Royaume, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.



M. Shingiro a également salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara.

Par ailleurs, la République du Burundi a salué par la voix de son ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro la Vision Royale en faveur de l'Afrique.



M. Shingiro a salué l’Initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre des États Africains de l’Atlantique visant à faire de cet espace un cadre géostratégique de coopération et de concertation pragmatique.



Le chef de la diplomatie burundaise a également loué l’opportunité offerte par l’Initiative Royale pour le Sahel, qui vise à faciliter l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.