Le 4C Maroc, OCP et UM6P scellent un partenariat dans le domaine du changement climatique

A l’occasion de la tenue de la COP28 à Dubaï, le Centre de compétences en changement climatique du Maroc (4C Maroc), le Groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont procédé à la signature d’un accord-cadre de partenariat dans le domaine de la lutte contre les effets du changement climatique.



Cette convention, d’une durée de trois ans, prévoit la réalisation par le 4C Maroc et l’UM6P de différentes prestations portant, notamment, sur l’axe de la formation dans le domaine du changement climatique, mais également le montage de projets bancables dans le cadre de la finance climat ou toute autre initiative appuyant la cause.



De plus, l’accompagnement de la politique du Groupe OCP en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’atteinte de la neutralité carbone constitue également un pilier central de cet accord.

Enfin, le dernier axe porte sur la promotion et l’appui scientifique et technique de projets contribuant à l’adaptation au changement climatique.



«Ce partenariat est un exemple de l’effectivité des services que fournit le Centre 4C Maroc pour ses membres», a affirmé Mme Rajae Chafil, directrice du 4C Maroc. «Nous nous félicitions du leadership du Groupe OCP dans l’engagement en faveur d’une économie sobre en carbone, qui fait de l’OCP un des producteurs d’engrais les plus durables au monde ».



De son côté, Mme Hanane MOURCHID, Chief Sustainability Officer à OCP, a déclaré : «Le 4C Maroc est une initiative que le Groupe OCP a toujours soutenue depuis sa création dans la foulée de la COP22 de Marrakech. Huit ans après, nous mettons en place cet accord pour promouvoir davantage la coopération et le développement des compétences dans le domaine du changement climatique. Ce partenariat bénéficie également de l’expertise scientifique et technique de l’UM6P».



Cet accord est en ligne avec la stratégie d’atténuation et d’adaptation au changement climatique du Groupe OCP. Membre fondateur du 4C Maroc, l’OCP s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.



Pour rappel, le 4C Maroc est un centre d'expertise de l'Etat en matière de changement climatique, chargé d'appuyer les acteurs nationaux et les partenaires régionaux du Maroc dans leurs actions contre le changement climatique. Il s’agit d’un Groupement d’intérêt public réunissant en son sein des organismes publics, privés, et issus de la société civile. Il constitue une plateforme nationale et continentale de dialogue et de renforcement des compétences des différents acteurs.