Latifa Jbabdi : L'ONDE, un riche parcours jalonné de multiples actions au service de l'enfance marocaine

L'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE) a cumulé un riche parcours jalonné de multiples actions pour promouvoir la situation de l'enfance marocaine, a affirmé, dimanche à Rabat, Latifa Jbabdi, membre du Conseil d'administration de l'Observatoire.



L'Observatoire a cumulé une importante expérience sur différents niveaux, notamment l'action pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le Maroc a ratifiée et qui constitue le socle sur lequel l'Observatoire a été fondé sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem qui supervise, de manière effective, les travaux de l'Observatoire, oriente et suit ses missions, a indiqué Mme Jbabdi dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de célébration du 30ème anniversaire de l'ONDE.



L'Observatoire s'est mobilisé tout au long de trois décennies sur les différents fronts, dont la sensibilisation pour changer les mentalités en perspective de l'appropriation des droits de l'enfant par tous, société et institutions, et l'implication collective dans la protection des droits de cette frange de la société, a-t-elle poursuivi, notant que cela s'est traduit par plusieurs campagnes de sensibilisation portant sur les différentes questions liées à l'enfant marocain.



Parallèlement, a expliqué Mme Jbabdi, l'Observatoire s'est attaqué à plusieurs dossiers législatifs, via la présentation de propositions et de recommandations liées de manière directe ou indirecte aux droits de l'enfant, et le plaidoyer pour que ces propositions soient prises en compte par le législateur, dont le dernier en date a porté sur le Code de la famille.



Elle a mis l'accent sur l'importance du travail sur le terrain mené par l'ONDE à travers des mécanismes tels le numéro vert, le centre d'écoute et l'unité psycho-trauma, relevant qu'il s'agit de mécanismes mis en place en partenariat avec la société civile et un réseau d'avocats et de psychologues.