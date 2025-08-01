Augmenter la taille du texte
Crédit bancaire : un encours de 1.175,5 MMDH à fin juin

Dimanche 10 Août 2025

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.175,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, marquant une hausse de 5,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution recouvre une progression annuelle de 4,4% du crédit bancaire aux agents non financiers et de 13,3% pour les agents financiers, indique BAM dans son tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires" du mois de juin.

Les concours aux entreprises non financières privées ont enregistré une hausse de 3,5%, en lien principalement avec l’augmentation de 12% des crédits à l’équipement et de 5,4% des prêts à la promotion immobilière. En revanche, les facilités de trésorerie ont reculé de 2,3%, rapporte la MAP.

L’enquête sur les conditions d’octroi de crédit au titre du premier trimestre 2025 fait état d’un durcissement des critères pour les crédits de trésorerie et ceux à la promotion immobilière, et d’un maintien inchangé pour les prêts à l’équipement. Par taille d’entreprise, ces critères auraient été assouplis pour les grandes entreprises (GE) et durcis pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).
Concernant la demande, les banques rapportent une hausse pour tous les objets de crédit. Elle aurait progressé pour les GE et stagné pour les TPME.

S’agissant de l’accès au financement bancaire au deuxième trimestre 2025, il a été jugé "normal" par 80% des industriels et "difficile" par 16% d’entre eux. Le coût du crédit aurait été en stagnation pour 74% des entreprises et en hausse pour 19%.

Les taux appliqués aux nouveaux crédits au T2-2025 ont connu un repli de 26 points de base (pbs) à 4,91%. Ils se sont établis à 4,67% pour les GE et à 5,43% pour les TPME.

Les crédits accordés aux ménages ont, quant à eux, progressé de 2,5% en glissement annuel, principalement en raison de la hausse de 2,5% des prêts à l’habitat et de 2,8% des crédits à la consommation. Le financement participatif destiné à l’habitat, notamment sous forme de Mourabaha immobilière, s’est établi à 27 MMDH contre 23,1 MMDH un an auparavant.

Au deuxième trimestre 2025, les taux appliqués aux nouveaux crédits aux ménages se sont repliés à 5,77%. Ils ont atteint 4,68% pour les prêts à l’habitat et 6,88% pour les crédits à la consommation.

