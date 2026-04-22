Lancement d’une enquête nationale sur la violence à l’encontre des enfants

Une enquête nationale sur la violence à l’encontre des enfants a été lancée lundi à Salé, à l’initiative du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, en vue de disposer de données actualisées et précises sur ce phénomène au Maroc.



Réalisée en partenariat avec l’Observatoire national du développement humain (ONDH), le Haut-Commissariat au Plan (HCP), l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), cette enquête vise à mesurer l’ampleur des différentes formes de violence et leur impact sur la santé physique et psychologique des enfants.



Elle ambitionne également d’identifier les déterminants de la violence selon le genre et l’âge, d’analyser les nouvelles formes de violence, ainsi que de cerner les contextes dans lesquels elles surviennent, notamment au sein de la famille, de l’école, de l’espace public et de l’environnement numérique.



Cette étude permettra en outre d’analyser les facteurs de vulnérabilité d’ordre économique, social, psychologique et éducatif, d’évaluer les effets de la violence sur la santé, l’éducation et le bien-être des enfants, et de formuler des recommandations destinées à orienter les politiques publiques et les programmes de prévention et de prise en charge.



S’exprimant à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahia, a fait savoir que cette initiative s’inscrit dans une approche fondée sur la production de données fiables et rigoureuses, considérées comme un levier essentiel pour l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques.



Cette enquête, poursuit-elle, revêt une importance particulière pour mieux comprendre les causes profondes du phénomène, suivre l’évolution de ses formes et évaluer l’impact des politiques mises en œuvre, tout en contribuant à renforcer la sensibilisation et la mobilisation en faveur des droits de l’enfant.



De son côté, le président de l’ONDH, Othmane Gair, a indiqué que cette enquête constitue un outil stratégique permettant de disposer de données scientifiques fiables et d’un diagnostic multidimensionnel du phénomène, de nature à appuyer la prise de décision et à améliorer l’efficacité des politiques publiques.

Il a ajouté que la protection de l’enfance constitue un pilier fondamental dans la construction de l’État social, appelant à garantir aux enfants un environnement sûr et propice à leur développement.



Dans le même sens, le secrétaire général du HCP, Ayache Khellaf, a souligné l’importance de disposer de données précises et actualisées pour orienter les politiques nationales, relevant que son institution contribuera à la collecte et à l’analyse des données relatives à cette problématique.



Pour sa part, la représentante adjointe de l’UNICEF au Maroc, Naseem Awl, a mis en avant la nécessité de disposer d’une base de données fiable pour mieux lutter contre la violence à l’encontre des enfants, relevant que ce phénomène demeure préoccupant à l’échelle mondiale et nécessite une mobilisation accrue.



À cette occasion, un mémorandum d’entente a été signé entre les différentes parties prenantes afin d’accompagner la mise en œuvre de cette enquête nationale.