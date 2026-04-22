Cannabis licite : Une production de plus de 19.000 Qx en 2025, plus de 4.000 nouvelles autorisations délivrées

La production totale de matière sèche de cannabis a enregistré un bond significatif s'établissant à 19.576 quintaux (Qx) en 2025, contre 18.810 Qx une année auparavant, a affirmé le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), Mohamed El Guerrouj.



Dans un entretien à la MAP, M. El Guerrouj a souligné que l’Agence a délivré au cours de l’année 2025 un total de 4.147 nouvelles autorisations, portant le nombre d'autorisations opérationnelles à 5.765, réparties entre 5.492 autorisations pour l’exercice de l’activité de culture (soit 99% des autorisations) au profit de 5.318 agriculteurs, et 273 autorisations pour l’exercice des activités de transformation, de commercialisation, d’exportation, d’importation de semences et de transport au profit de 183 opérateurs.



Il a, dans ce sens, relevé que l’opération d’octroi des autorisations de production aux agriculteurs demeure légalement conditionnée par la conclusion de contrats d’achat préalables auprès d'opérateurs autorisés, qui précisent le prix d’achat et les modalités de paiement.



Par ailleurs, le directeur général de l’ANRAC a indiqué que la superficie récoltée de cannabis licite s'est chiffrée à 3.141 hectares (Ha) en 2025 auprès de 4.776 agriculteurs, dont 2.622 Ha de la variété locale "Beldia" et 519 Ha de la variété importée.



En matière de valorisation industrielle, il a fait savoir que cinq opérateurs ont construit et équipé, en 2025, leurs usines de transformation d’une capacité totale de 560 tonnes, alors que 11 autres usines sont en cours de construction, soulignant que la priorité a été donnée en 2025 aux opérations de commercialisation, lesquelles ont abouti à la mise en marché du produit national de cannabis dans plus de 600 points de vente autorisés par l’Agence.



S'agissant de l’enregistrement des produits de cannabis médical, M. El Guerrouj a relevé que 110 produits ont été enregistrés auprès de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) en 2025, dont 50 compléments alimentaires, 59 produits cosmétiques et un médicament, portant à 141 le nombre total de produits disponibles sur le marché.



Sur le plan international, il a affirmé que les produits marocains ont renforcé leur présence dans plus de sept pays, en l'occurrence la France, la Suisse, la République Tchèque, le Luxembourg, le Portugal, l’Australie et l’Afrique du Sud, à la faveur de missions de prospection organisées par l’ANRAC dans plusieurs capitales européennes, afin de promouvoir le produit national de cannabis.



Ces réalisations ont été accomplies dans le respect strict des dispositions réglementaires, a assuré le directeur général de l'Agence, rappelant que l’ANRAC a effectué 7.526 opérations de contrôle de conformité, lesquelles ont abouti au retrait de 111 autorisations auprès de 90 opérateurs, et ont mené au lancement d’une procédure de mise en demeure pour le retrait de 150 autorisations auprès de 85 opérateurs, et de 1.308 autorisations de culture auprès de 1.217 agriculteurs.



A cet égard, M. El Guerrouj a salué l'engagement plein des opérateurs, des investisseurs et des agriculteurs à respecter les dispositions réglementaires, ainsi que la mobilisation des différents partenaires, dont les autorités locales, les institutions et les départements ministériels, ainsi que les acteurs de l'industrie pharmaceutique, en faveur du développement du secteur du cannabis.