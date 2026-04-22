Les grands chantiers battent le plein : Les grosses nuisances sont légion

Dans les artères de Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès ou Agadir, les pelleteuses ne dorment plus. Jour et nuit, le Maroc se refait une beauté forcée. Une course contre la montre dictée par les exigences de la Coupe du Monde de football 2030 que le Royaume co-organisera avec l’Espagne et le Portugal. Néanmoins, derrière l’éclat des futurs stades et la promesse de routes impeccables, une réalité beaucoup moins glorieuse s’impose et s’interpose. Celle de millions de Marocains contraints de vivre dans la poussière, le bruit et l’incertitude.



L’urgence comme seule priorité





Le chantier national est colossal, le défi est indéniable. Accueillir l’une des compétitions sportives les plus regardées au monde exige des standards d’infrastructures, que le Maroc, en dépit de ses efforts considérables des deux dernières décennies, n’a pas encore atteints. Routes éventrées, carrefours transformés en labyrinthes de signalisation provisoire, trottoirs disparus sous les gravas. Ainsi, dans de nombreux quartiers, l’ordinaire des habitants ressemble à un parcours du combattant.

Le problème n’est pas l’ambition mais l’impunité avec laquelle on sacrifie le quotidien des citoyens sur l’autel du délai. Des travaux sont menés en pleine nuit. Marteaux-piqueurs actifs à 2 heures du matin, camions-bennes déversant leurs cargaisons dans un vacarme assourdissant, sont devenus monnaie courante dans de nombreuses villes et la justification est toujours la même : « Les délais sont serrés ». Tout cela comme si l’urgence institutionnelle effaçait automatiquement le droit fondamental à un sommeil décent.



Des nuisances que l’on ne perçoit pas dans les communiqués





Or les nuisances sonores nocturnes sont loin d’être anodines. A ce propos, la recherche médicale est formelle. Le bruit perturbateur du sommeil augmente les risques cardiovasculaires, favorise l’anxiété, dégrade les performances cognitives et fragilise les défenses immunitaires. D’autre part, pour les nourrissons, les personnes âgées, les malades et les travailleurs qui se lèvent à l’aube, subir chaque nuit le fracas des engins de chantier constitue une véritable atteinte à la santé publique. Cependant, sur ce point, les autorités se murent dans un silence éloquent. On n’a droit à aucun bilan sanitaire, aucune concertation préalable, aucune compensation !.

Là-dessus, les nuisances diurnes s’ajoutent en s’accentuant davantage : poussière envahissante qui s’infiltre dans les logements, déviation répétée interminable des itinéraires, commerces désertés faute d’accessibilité, enfants ne pouvant plus jouer dans des rues transformées en zone de travaux. Pour leur part, des petits commerçants témoignent de baisse de chiffres d’affaires atteignant 50% dans les zones les plus affectées, sans qu’aucun mécanisme d’indemnisation sérieux ne soit mis en place.



Les collectivités locales aux abonnés absents



Dans ce contexte pour le moins complexe, une interrogation s’impose avec une acuité particulière : Mais où sont les collectivités locales ?

Municipalités, communes, arrondissements, conseils de ville, toutes ces instances élues ont une obligation légale et morale de veiller au bien-être de leurs administrés, y compris et plus particulièrement lorsque des chantiers d’envergure nationale s’imposent à leur territoire.

Dans cette veine, il est à rappeler que la loi organique relative aux collectivités territoriales, adoptée dans le cadre de la régionalisation avancée, confère aux élus locaux des prérogatives claires en matière de suivi des projets d’aménagement, de protection de l’environnement urbain et de médiation entre les citoyens et les maîtres d’ouvrage. Ces textes ne sont pas des ornements institutionnels; ils fondent une responsabilité réelle.

Toutefois, force est de constater que trop de conseils municipaux se positionnent en simples spectateurs des chantiers qui traversent leurs villes, comme si le caractère national des projets les dispensait de toute implication.