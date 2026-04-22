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Nasser Bourita participe à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel consacrée aux attaques iraniennes illégales contre des Etats arabes


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Mercredi 22 Avril 2026

Nasser Bourita participe à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel consacrée aux attaques iraniennes illégales contre des Etats arabes
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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a participé mardi à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, tenue par visioconférence, et consacrée aux attaques iraniennes illégales contre des Etats arabes.

Cette réunion s’inscrit dans une série de rencontres dédiées à l’examen des agressions répétées de l’Iran contre des pays arabes ainsi que de leurs répercussions sur la région et sur la paix et la sécurité internationales, en vue de dégager une position arabe unifiée face à ces violations continues, afin d’y mettre un terme et de contrer toute tentative menaçant la stabilité de ces Etats.

Dans ce contexte régional et international, le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, n'a eu de cesse de condamner avec la plus grande fermeté toutes les agressions iraniennes abjectes visant des pays arabes frères, et de réaffirmer sa pleine solidarité avec ces Etats et son soutien total aux mesures qu’ils prennent pour défendre leur souveraineté et garantir la sécurité de leurs citoyens et des résidents sur leur territoire, dans le respect du droit international.

Le Maroc a également été parmi les premiers pays à saluer l’annonce d’une trêve entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, ainsi que le lancement de négociations entre les deux parties, dans l’espoir de parvenir à un accord politique mettant fin au conflit et aux menaces iraniennes dans la région.

Cette réunion a été convoquée à l’initiative du Royaume de Bahreïn, qui assure la présidence actuelle du Conseil de la Ligue au niveau ministériel, dans un contexte régional marqué par la trêve entre Washington et Téhéran sur fond de prudence et de vigilance.


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