34.000 bénéficiaires pour l’accomplissement du Hajj au titre de la saison 1447H

Le nombre de pèlerins devant accomplir le Hajj pour la saison en cours (1447H) s’élève à 34.000, dont 22.200 dans le cadre de l’organisation officielle et 11.800 via les agences de voyage, a relevé, lundi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.



En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur "l’amélioration des services du Hajj et la garantie d’une organisation optimale de cette opération", posée par le groupe Authenticité et Modernité, M. Toufiq a indiqué que le coût du Hajj dans le cadre de l’organisation officielle a été fixé à 63.121 dirhams, en baisse de 3.000 dirhams par rapport à l’année précédente.



Les mesures prises ont concerné le renforcement de la coordination avec les différents départements, institutions et instances membres de la Commission Royale chargée du pèlerinage, chacun dans son domaine de compétence, a-t-il précisé.



Ces mesures incluent également l’organisation de sessions de formation et d’encadrement au profit des pèlerins, l'intensification des programmes de sensibilisation via les médias nationaux et dans les mosquées, ainsi que l'élaboration de guides d'orientation couvrant les différentes étapes du Hajj, a poursuivi le ministre.



Il a également souligné la mise en place de listes des encadrants et des accompagnateurs (un encadrant pour 49 pèlerins), ainsi que l’élaboration d’un programme de transport des pèlerins selon un calendrier précis, ajoutant que ces derniers disposeront d’une carte numérique contenant toutes les informations nécessaires durant toute la période du Hajj.



Concernant la coordination avec les autorités compétentes en Arabie saoudite, M. Toufiq a noté qu’un protocole a été conclu à cet effet en marge de la Conférence et l'Exposition sur les services du Hajj et de la Omra, faisant remarquer que les autorités saoudiennes ont décerné, l'année dernière, à la mission marocaine une distinction en reconnaissance de sa réactivité et de la qualité de son organisation.