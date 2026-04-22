764 réclamations enregistrées sur la plateforme "Chikaya Santé" en quatre jours

La plateforme numérique «Chikaya Santé» a enregistré 764 réclamations au cours des quatre premiers jours suivant son lancement, traduisant la confiance des citoyens dans ce dispositif, a indiqué le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui.



Répondant mardi à deux questions orales à la Chambre des conseillers autour du thème "Amélioration de la qualité des services de santé", le ministre a souligné qu'au moment du lancement de la plateforme, le nombre de réclamations ne dépassait pas une moyenne de dix par jour.



La plateforme se veut un dispositif moderne d’écoute et d’interaction, permettant un suivi transparent et un traitement dans des délais définis, à travers un centre national d’écoute appuyé par des technologies numériques, a-t-il relevé.



Pour le ministre, l’ancrage d’une culture d’écoute du citoyen s’inscrit au cœur de la transformation profonde que connaît le système de santé, conformément aux Hautes Orientations Royales qui placent la dignité du citoyen et la qualité de sa prise en charge au centre des priorités.