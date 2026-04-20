Espagne: Le Maroc participe au 64e Salon du meuble de Yecla

Le Maroc prend part à la 64e édition du Salon du meuble de Yecla (FMY), qui se tient du 26 au 29 mai dans la région de Murcie, à travers la participation d’acheteurs et de prescripteurs nationaux, dans le cadre de missions commerciales inversées.



Cette participation s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Comité exécutif du salon, en collaboration avec l’Institut de développement de la région de Murcie, visant à renforcer l’ouverture à l’international du secteur du meuble et à favoriser les échanges entre opérateurs économiques, indiquent les organisateurs.



Elle offre aux professionnels marocains l’opportunité de découvrir sur place les offres des entreprises exposantes, de nouer des contacts directs avec les fabricants espagnols et d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat et d’investissement dans le domaine de l’ameublement, ajoute la même source.



Le Maroc, considéré comme un marché émergent à fort potentiel, constitue la première destination africaine des exportations espagnoles de meubles et se classe au septième rang à l’échelle mondiale, avec un volume estimé à 89,7 millions d’euros en 2025, rapporte la MAP.



La participation marocaine intervient dans un contexte marqué par une dynamique de modernisation et une hausse des investissements dans des secteurs tels que le résidentiel, l’hôtellerie, la restauration et les équipements urbains, renforçant ainsi l’attractivité du Royaume pour les partenariats internationaux.



Le programme de cette manifestation comprend, outre les rencontres B2B entre opérateurs, des visites techniques, ainsi que des conférences et activités inscrites à l’agenda du salon, offrant une plateforme propice à la prospection et au développement des échanges commerciaux.