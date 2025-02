La terre a bougé dans la province de Ouezzane

Les habitants de la province de Ouezzane ont eu peur lundi soir, suite à une secousse tellurique de magnitude 5,2 sur l’échelle de Richter.



L’Institut national de géophysique (ING) a indiqué que le séisme est survenu à une profondeur de 20 kilomètres, ayant été localisé à 34.954 degrés de latitude Nord et 5.635 degrés de longitude Ouest.



La secousse, dont l’épicentre a été situé dans la commune de Brikcha, relevant de la province de Ouezzane, s'est produite à 23h48min43 sec, ajoute la même source.



Selon les autorités locales approchées par la MAP, il n’y a pas eu de dégâts constatés, mais la secousse a été ressentie loin de l’épicentre, du côté de Kénitra et de Benslimane.



Un certain sentiment de panique s’est emparé de la population de la province d’autant que l’on garde en mémoire le séisme d’Al Haouz de septembre 2023 ayant coûté la vie à des milliers de personnes, en plus d’importants dégâts matériels.



Il convient de signaler que le Maroc, à travers les décades, a connu de puissants tremblements de terre dont certains provenaient de zones sismogènes situées off-shore, tandis que d’autres ont eu lieu localement, sur la terre sèche. Les plus meurtrières des secousses sont au nombre de trois. La terre avait, ainsi, tremblé à Agadir, le 29 février 1960, et en dépit de sa magnitude modérée, la secousse avait provoqué plus de 12.000 victimes, plusieurs milliers de blessés et plus de 75% des constructions ont été détruites.



Ensuite, il y a eu le tremblement de terre d’Al Hoceima, le 24 février 2004. D’une magnitude de 6,3, les dégâts engendrés étaient considérables avec un bilan de 629 morts, 926 blessés, 15.230 sans-abri et 2.539 maisons effondrées, en particulier le bâti traditionnel.

Et enfin, le tremblement de terre d'Al Haouz, survenu le 8 septembre 2023, considéré comme étant le plus puissant enregistré par les stations sismiques de l'histoire du Maroc, avec une magnitude de 6,7 à 6,9.



L'épicentre du séisme a été situé dans le Haut Atlas à 71,8 km au sud-ouest de Marrakech, dans la commune rurale d'Ighil. Et l’on a déploré le décès de 2960 personnes et 6125 blessés.



T.R