La phase aller du championnat de foot arrive à son terme

La 15ème journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera en cette fin de semaine et s’étalera jusqu’à mercredi prochain.

Le bal du dernier épisode de la phase aller s’ouvrira ce samedi à partir de 15h au stade municipal d’Oujda où le MCO accueille l’OCK. Occupant pratiquement la même place au classement puisque les locaux ne devancent les Khouribguis que d’un point, les débats s’annoncent intéressants entre deux formations qui tentent tant bien que mal de fuir la zone rouge, avec un petit avantage pour les hommes de Karkach qui retrouvent leur terrain après une longue absence.

A 17h, l’OCS reçoit le CAYB au stade Al Massira de Safi. Privés de leur public, les Safiots auront la tâche difficile face à un adversaire qui a fourni de belles prestations, et ce malgré sa dernière défaite à domicile face au CRA. Il s’agit également d’un bras de fer intéressant entre deux entraîneurs, Dmii et Seddiki, auteurs d’une belle saison jusqu’à présent.

Pour ce qui est de la journée de dimanche, le MAT affrontera l’AS FAR au stade Saniat Rmel à Tétouan à partir de 15h. Huitièmes avec 17 points, les hommes de Ben Hssain semblent retrouver leur rythme de croisière et constitueront un test sérieux pour les coéquipiers de Bourkadi, défaits mercredi dernier par le Raja en match retard comptant pour la 4ème journée.

A 15h également, le WAC accueille le KACM au stade El Abdi à El Jadida. Un match a priori facile pour les Wydadis, leaders avec 27 unités au compteur, face à un KACM qui partage la dernière place du classement avec le CRA et qui peine à retrouver le chemin des bons résultats malgré le changement d’entraîneur.

A 17h, le RCOZ croisera le fer avec la RSB au stade municipal de Oued Zem. Les locaux auront l’avantage d’évoluer à domicile, mais une surprise n’est pas à exclure du fait que le club berkani a souvent surpris ses adversaires sur leur propre terrain.

A 19h, le FUS reçoit l’IRT au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat. Un match important pour les deux équipes qui cherchent à améliorer leur classement. Le FUS signe des résultats en dents de scie tandis que l’IRT a été éliminé des compétitions africaines.

Lundi, le CRA affrontera le Hassania d’Agadir à 15h au stade Mimoune Al Arsi à El Hoceima, alors que le DHJ reçoit mercredi le RCA au stade El Abdi d’El Jadida dans l’une des plus belles affiches de cette journée.