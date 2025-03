La livraison d'hélicoptères Apache illustre la solidité du partenariat USA-Maroc en tant qu’allié majeur hors OTAN

La livraison officielle du premier lot d’hélicoptères d’attaque AH-64 illustre la solidité de "notre partenariat avec le Maroc en tant qu’allié majeur hors Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a souligné, mercredi à Salé, le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement des Etats-Unis d’Amérique pour l’Afrique (US AFRICOM).



S'exprimant lors de la cérémonie de réception de six hélicoptères de combat Apache AH-64E qui a eu lieu à la 1ère Base aérienne des Forces Royales Air (BAFRA) à Salé, le Général américain a mis en avant le leadership "évident et indéniable" du Maroc en matière de sécurité, aussi bien à l'échelle de la région du Maghreb et du Sahel, que dans l'ensemble du continent.



"Les armées africaines vous observent et prennent exemple sur vous", a-t-il argué, précisant que le Maroc s'érige en "référence en matière de défense et de stabilité".

"Je suis convaincu que ce partenariat continuera à se développer et à se renforcer en faveur de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité en Afrique", a-t-il dit, notant que cette avancée est une réussite marocaine, démontrant l’engagement du Royaume du Maroc et de ses forces armées.



"Lors des conférences des chefs d’état-major de la défense africains (CHOD), il a été unanimement reconnu que le Maroc est un exportateur de sécurité et un acteur clé dans la paix régionale", selon le responsable militaire américain.



"Cette cérémonie va au-delà de la simple acquisition d’un système d’armement, elle célèbre un partenariat historique qui dure depuis près de 250 ans", a-t-il dit.

"Depuis la fondation des Etats-Unis, le Maroc a toujours été à nos côtés", a-t-il rappelé, tout en mettant l'accent sur la promotion de la coopération stratégique bilatérale.



Selon le Commandant US AFRICOM, "chaque visite ici est une opportunité d’apprentissage, de dialogues constructifs et d’échanges enrichissants, lesquels sont transmis par mes soins directement aux autorités du commandement américain, d’autant plus que je leur présente la vision marocaine pour assurer la stabilité et la sécurité en Afrique".