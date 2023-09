La croissance du PIB de l’OCDE ralentit légèrement au deuxième trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) de l'OCDE a augmenté de 0,4% en glissement trimestriel au 2è trimestre 2023, soit une légère baisse par rapport à la croissance de 0,5 % enregistrée au trimestre précédent, selon les estimations provisoires dévoilées lundi.



Cela prolonge la tendance constante de croissance modérée observée depuis le premier trimestre 2022, indique l’Organisation de coopération et de développement économiques dans un communiqué.



Dans le G7, la croissance du PIB en glissement trimestriel s'est légèrement accélérée pour atteindre 0,5% au T2-2023, contre 0,4% au T1, précise-t-on dans un communiqué, ajoutant que cette évolution reflète une situation contrastée entre les pays du G7.



D'une part, la croissance du PIB a nettement augmenté au Japon (à 1,5% au T2 2023, contre 0,9% au T1) et en France (à 0,5%, contre 0,1%). La croissance s'est également accélérée, bien que de manière plus marginale, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (respectivement 0,6% et 0,2% au T2, contre 0,5% et 0,1% au T1), rapporte la MAP.



En revanche, le PIB s'est contracté en Italie au T2 2023 (moins 0,3%) après une croissance de 0,6% au T1. La croissance a également ralenti au Canada (0,3% au T2, contre 0,8% au T1). La croissance est restée stable en Allemagne au T2, après s'être contractée au cours des deux trimestres précédents.



Parmi les pays de l'OCDE les plus proches (géographiquement) de la guerre en Ukraine, le PIB s'est fortement redressé en Lituanie au T2 2023, progressant de 2,8%, comparé à une contraction de 2,1% au T1. En revanche, le PIB s'est fortement contracté en Pologne au T2 2023 (moins 3,7%) après une croissance de 3,8% au T1. Le PIB a continué de se contracter en Hongrie (moins 0,3%) pour le quatrième trimestre consécutif.



Parmi les autres pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles, l'Irlande a enregistré la plus forte croissance du PIB (3,3%) au T2, suivie par la Slovénie (1,4%) et le Costa Rica (1,3%). En revanche, le PIB s'est contracté dans dix pays de l'OCDE, plus particulièrement en Pologne (moins 3,7%), suivie de la Suède (moins 1,5 %) et de la Colombie (moins 1,0 %).



Le PIB de la zone OCDE a dépassé de 5,1% son niveau d'avant-pandémie (T4 2019) au deuxième trimestre 2023. Dans le G7, le PIB a dépassé son niveau prépandémique de 4,0%, bien qu'au Royaume-Uni le PIB soit resté légèrement inférieur à son niveau prépandémique.



Ailleurs dans l'OCDE, le PIB a été supérieur aux niveaux du T4 2019 au T2 2023 dans tous les pays pour lesquels des données étaient disponibles, à l'exception de la République tchèque.

L'Espagne, pays de l'OCDE le plus gravement touché par la pandémie (avec une contraction du PIB de 11,3% en 2020), a dépassé pour la première fois son niveau de PIB d'avant-pandémie au T2 2023, de 0,4%, relève l’OCDE.