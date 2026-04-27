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La Tour Mohammed VI s’érige comme le nouveau symbole de la modernité marocaine


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Lundi 27 Avril 2026

La Tour Mohammed VI s’érige comme le nouveau symbole de la modernité marocaine
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Dominant fièrement l’embouchure du fleuve Bouregreg, entre Rabat et Salé, la Tour Mohammed VI s’érige comme le nouveau symbole de la modernité marocaine, redéfinissant les standards des destinations touristiques urbaines à travers une offre hybride d’une richesse exceptionnelle, écrit, lundi, le média français dédié au tourisme "la Quotidienne.fr".

"Rabat fait l’actualité avec l’inauguration récente de la Tour Mohammed VI, l’une des plus hautes tours d’Afrique", souligne le média dans un article intitulé "Destination Maroc: Rabat prend de la hauteur avec la Tour Mohammed VI".

Au-delà de sa dimension architecturale, ce projet marque surtout l’émergence d’une nouvelle destination au cœur de la capitale marocaine, à la croisée du tourisme, de la culture et de l’hospitalité, poursuit la publication.
Ce projet, note la même source, se distingue particulièrement par sa dimension intellectuelle et esthétique, abritant des espaces dédiés à la culture et au patrimoine, ainsi qu'un observatoire immersif à la pointe de la technologie.
 
D'après "la Quotidienne", la programmation artistique y est d’une envergure monumentale, avec une collection permanente de près de 7.000 œuvres, faisant de la tour une galerie d’art verticale sans équivalent sur le continent africain.
"Ce positionnement illustre une mutation profonde de l’urbanisme contemporain en 2026, où les édifices iconiques cessent d’être de simples centres d’affaires pour devenir des pôles d’attractivité touristique et culturelle à part entière", fait observer l'auteur de l'article.

En fusionnant ainsi prouesse technologique, patrimoine et art de vivre, la Tour Mohammed VI s’impose comme le moteur du rayonnement international de la vallée du Bouregreg, invitant le monde à découvrir un Maroc qui regarde vers le ciel tout en honorant ses racines, conclut la publication.
 


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