CAN U17 Maroc-2026 : La CAF introduit un format “festival” pour les compétitions de jeunes

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé un nouveau format de type "festival" pour ses compétitions de jeunes, regroupant matches, entraînements et opérations des équipes dans un environnement intégré.



Le premier événement organisé selon ce concept sera la Coupe d’Afrique des nations U-17 Maroc-2026, prévue du 13 mai au 2 juin 2026, a indiqué la CAF sur son site officiel, précisant que la majorité des rencontres se déroulera au Complexe Mohammed VI de football, à l’exception du match d’ouverture, des demi-finales et de la finale.



Ce format vise à créer une atmosphère de tournoi dynamique, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à garantir une meilleure cohérence organisationnelle, tout en soutenant le développement à long terme des jeunes joueurs.



Le tirage au sort de la phase finale a réparti les équipes en quatre groupes. Le Maroc, pays hôte, évoluera dans le groupe A aux côtés de la Tunisie, de l’Égypte et de l’Éthiopie. Le groupe B comprend la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Ouganda et la RD Congo.

Le groupe C réunit le Mali, l’Angola, la Tanzanie et le Mozambique, tandis que le Sénégal figure dans le groupe D avec l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Ghana.



Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale décrocheront automatiquement leur billet pour la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 au Qatar, tandis que les équipes classées troisièmes disputeront des barrages pour attribuer les deux dernières places.

Au total, dix nations africaines représenteront le continent lors de la phase finale mondiale.