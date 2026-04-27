Vibrant hommage à des femmes marocaines et espagnoles aux parcours distingués

Un vibrant hommage a été rendu, samedi soir à Tanger, à plusieurs femmes marocaines et espagnoles, en reconnaissance de leurs parcours distingués et de leurs contributions en faveur du vivre-ensemble, du dialogue et du rapprochement entre les peuples et les cultures.



Cette initiative vise à mettre en lumière les parcours remarquables de femmes ayant marqué de leur empreinte plusieurs domaines, tout en contribuant de manière significative au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et l’Espagne, reflétant ainsi la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays amis.



Organisée par l’Association marocaine Al Amal pour l’éducation et le développement, en coordination avec l’Association "Amigos de Marruecos" à Grenade, cette cérémonie a été rehaussée par la présence du conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, ainsi que de plusieurs personnalités académiques, culturelles et associatives.



Parmi les femmes mises à l’honneur figurent Katia Brami Azoulay, femme de lettres, écrivaine et actrice associative, Oumama Aouad, diplomate et universitaire, la réalisatrice Maryam Touzani, la secrétaire générale de l’Association Amigors de Marruecos à Grenade, Cristina Labarga, la directrice régionale de l’Entraide nationale à Rabat, Zineb Oulhajen, ainsi que la présidente de l’Association européenne pour l’apprentissage de la langue arabe, Samira Ben Abdelouahab.



Il s'agit également de Heidi Zahn, présidente de l’Association "Mujeres MODS", de Naziha Soussi Naïmi, présidente de l’Association Al Nour pour le développement et la culture à Mellaousa, ainsi que de l’enseignante et pédagogue Chafika Sbabi.



S'exprimant à cette occasion, le président de l’Association Al Amal, Hicham Thami, a souligné que cet hommage célèbre des femmes qui se sont distinguées par leur compétence, leur créativité, leur engagement et leur implication dans un dialogue profond entre les deux rives de la Méditerranée, relevant qu’il s’agit de figures pionnières aux parcours exceptionnels.



De leur côté, les femmes honorées ont exprimé leur satisfaction quant à cette distinction, organisée à Tanger, considérée comme une cité d’ouverture et de coexistence, et comme un pont entre les deux rives de la Méditerranée pour le dialogue culturel et humain entre les peuples.



La cérémonie a été ponctuée par un dîner d’hommage et des prestations musicales assurées par les artistes Hicham Dinar, Souhaila Sahraoui et Omar Mettioui, dans une ambiance festive reflétant la richesse et la diversité de la culture marocaine.