La COMADER rassure sur la continuité de la production et de l’approvisionnement du marché

Dans le cadre des circonstances exceptionnelles suite à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (COMADER) rassure sur la continuité de la production et de l’approvisionnement du marché national.

"Dans le contexte de l'état d’urgence sanitaire décrété par le Royaume du Maroc pour la lutte contre le Covid 19, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (COMADER) ainsi que les 19 interprofessions la constituant assurent leur totale mobilisation au profit de la continuité de l’activité et de la production agricole et veilleront à continuer à jouer leur rôle d’encadrement de la profession agricole particulièrement dans ces circonstances que traverse notre pays, afin d’assurer un approvisionnement normal et régulier des marchés en produits alimentaires agricoles", a indiqué la COMADER dans un communiqué.

La situation d'approvisionnement ne suscite aucune inquiétude car l’offre en produits agricoles et produits transformés dépasse largement la demande actuelle et à venir, a souligné la même source, rappelant que conformément aux dispositions prises par l’Etat, les marchés de gros, les grandes et moyennes surfaces ainsi que les points de vente au détail restent ouverts et régulièrement approvisionnés. Par ailleurs, la Confédération salue la mobilisation forte et continue des agriculteurs et opérateurs du secteur agricole et agroalimentaire et du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts pour le fort appui et la mobilisation auprès des agriculteurs et opérateurs de l’ensemble de ses services centraux, régionaux et des établissements sous sa tutelle, ajoute-t-on de même source. Dans le contexte particulier que traverse notre pays et le secteur, la COMADER invite les interprofessions agricoles à prendre les dispositions nécessaires pour protéger la santé des travailleurs dans les champs et dans les unités de transformation, par un respect scrupuleux des règles sanitaires et invite les entreprises agricoles et agroalimentaires de toutes les filières agricoles à adopter les mêmes dispositions et continuer leur activité à un rythme normal.

La COMADER reste à l’écoute de ses membres et opère en coordination avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts afin d’assurer la continuité de la production et le bon fonctionnement du marché, conclut le communiqué.