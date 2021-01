La CCIS de Dakhla-Oued Eddahab et Attijariwafa Bank scellent un partenariat pour soutenir les commerçants et lesTPE

La Chambre de commerce, d'industrie et de services(CCIS) de la région deDakhla-OuedEddahab et leGroupe AttijariwafaBank ontsigné,récemment àDakhla, une convention de partenariat visant à promouvoir l'esprit d’entrepreneuriat et à soutenir les commerçants, porteurs de projets, auto-entrepreneurs et les très petites entreprises (TPE). Signée par le président de la CCIS de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed El Battah, et le directeur exécutif du Groupe Attijariwafa Bank, responsable de la région de SoussMassa-Sahara, Otmane Boudhaimi, cette convention a pour objectif de mettre en place un partenariat à même de renforcer leur contribution à la promotion des commerçants et des TPE, touchés par la crise sanitaire et économique.



"Par le biais de cette convention, le Groupe Attijariwafa Bank a mis en place une série d’offres qui sont de nature à donner un nouveau souffle aux commerçants et TPE de la région, afin de surmonterles problèmes auxquelsils font face, notamment dans cette conjoncture difficile marquée par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19)", a souligné M. El Battah dans une déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie de signature de cette convention. Pour sa part, M. Boudhaimi a indiqué que cette convention vise à porter le soutien aux commerçants et TPE, fortement impactés par la pandémie, à même d’accompagner la dynamique de développement dans les provinces du Sud du Royaume.



Il a également fait savoir que cette convention octroie une offre complète d’assurances afin de garantir à l’entrepreneur la meilleure protection possible contre les risques liés à l’activité professionnelle. En vertu de cette convention, les parties signataires déterminent les règles et les conditions générales régissant leur collaboration et affirment leur engagement à fédérer leurs efforts et à mettre en commun leurs avantages respectifs afin de garantir plein succès à ce partenariat. Aux termes de cet accord, la CCIS de Dakhla-Oued Eddahab assurera le rôle d’intermédiaire entre Attijariwafa Bank et les commerçants, porteurs de projets, auto-entrepreneurs et les TPE bénéficiaires des solutions financières et non financières d’accompagnement.



Pour sa part, Attijariwafa Bank s’engage à mettre à la disposition des commerçants et des TPE, une offre de produits et services adaptés, et à proposer à la CCIS de Dakhla-OuedEddahab un dispositif d’accompagnement spécifique et gratuit, en présentiel ou à distance, via le portail "DarAl Moukawil". Ce dispositif est de nature à orienter les commerçants, les TPEet les porteurs de projet depuis la phase de pré-création jusqu’à la phase de postcréation de leurs projets, à informer les bénéficiaires sur les outils nécessaires à la gestion et au développement de leurs entreprises, et à les sensibiliser autour du statut de l’auto-entrepreneur, de ses avantages et des démarches à entreprendre pour l’inscription à la plateforme du registre national de l’auto-entrepreneur.