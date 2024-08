La Banque mondiale met sur pied un Conseil consultatif de haut niveau pour lutter contre la menace d’une crise de l’emploi

Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé récemment la création du Conseil consultatif de haut niveau sur l’emploi. Cette nouvelle initiative vise à identifier des réponses politiques concrètes et des programmes susceptibles de résoudre la crise de l’emploi qui menace les pays du Sud global.



Au cours des dix prochaines années, 1,2 milliard de jeunes dans ces pays deviendront des adultes en âge de travailler. Un chiffre sans précédent alors que, dans le même temps, le marché du travail ne devrait créer que 420 millions d’emplois, privant ainsi près de 800 millions de personnes de l’une des voies les plus sûres vers la prospérité. Et même si certains jeunes poursuivront leurs études, leur entrée à terme sur le marché du travail ne fera qu’augmenter l'ampleur du défi.



Avec la création du Conseil consultatif de haut niveau sur l’emploi, le Groupe de la Banque mondiale entend transformer ce défi en une opportunité de prospérité future. L’accent sera mis sur les possibilités d’emploi des jeunes et des femmes, le taux d’activité féminine dans le monde étant à peine supérieur à 50 % (voire beaucoup moins dans certaines régions), contre 80 % chez les hommes.



Le Conseil, qui réunira des experts de premier plan issus de l’administration publique, du monde des affaires, de la société civile et des milieux universitaires, guidera les réflexions vers des stratégies de création d’emplois à grande échelle et concrètes. Ces stratégies seront examinées au sein du Groupe de la Banque mondiale en vue de les mettre à l’essai en collaboration avec les pays concernés. Celles qui affichent le niveau de réussite attendu seront développées au cours des prochaines années pour contribuer efficacement à la résolution du défi de l’emploi.



Le Conseil sera dirigé et coprésidé par Tharman Shanmugaratnam, président de la République de Singapour et ancien vice-Premier ministre et ministre des Politiques économiques et sociales, et par Michelle Bachelet, ancienne présidente de la République du Chili (de 2006 à 2010, puis de 2014 à 2018).



« La création d’emplois est le moyen le plus sûr de faire reculer la pauvreté et d’accroître la prospérité, affirme le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga. Pour tout individu, le fait d’avoir un emploi est le critère de réussite le plus important, car avec l’emploi viennent la dignité, la fierté, la capacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Avec la mise en place de ce Conseil, nous souhaitons asseoir notre stratégie de développement sur la création d'opportunités d'emploi aux quatre coins du globe. »



« Partout dans le monde, l'accès à des emplois de qualité est au cœur des aspirations sociétales, mais c’est aussi un défi croissant face à l’évolution rapide des technologies, à l’incertitude géoéconomique et aux menaces climatiques, souligne M. Shanmugaratnam. Il faut de nouvelles stratégies pour assurer une croissance soutenue de l’emploi et des revenus au sein des populations du monde en développement, qui bénéficiera aussi plus largement à l’économie mondiale. »



« Le défi est sans précédent dans l’histoire moderne : nous devons offrir de véritables opportunités d’emploi à des centaines de millions de jeunes et de femmes dans le Sud global, déclare Mme Bachelet. Ce Conseil consultatif de haut niveau cherchera à identifier des politiques qui sont à la fois efficaces et réalisables sur le terrain, de manière à conjuguer croissance économique et justice sociale. Nous devons aider les jeunes et les femmes à se préparer aux défis d’aujourd’hui et de demain. Et notre objectif est de faire en sorte que chacun d’entre eux ait la possibilité de contribuer à une économie mondiale plus inclusive et d’en bénéficier. »



Le Conseil se réunira régulièrement et travaillera directement avec M. Banga et la haute direction du Groupe de la Banque mondiale. Ses membres seront annoncés prochainement, dans la perspective d’une première réunion prévue lors des Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI.