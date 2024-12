La BERD souhaite renforcer son engagement avec le Maroc

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est déterminée à renforcer son engagement avec le Maroc, afin de soutenir la croissance économique du pays, son intégration régionale et le potentiel de son économie verte, a indiqué mardi sa présidente, Odile Renaud-Basso.



Dans un communiqué annonçant sa visite au Maroc, du 4 au 6 décembre pour prendre part au Forum sur l'investissement en Afrique qui aura lieu à Rabat, Mme Renaud-Basso s’est félicitée de l’engagement des autorités marocaines, tout en saluant les progrès réalisés par le Maroc en matière de réformes structurelles, en particulier la modernisation des entreprises publiques, rapporte la MAP.



La présidente de l'institution financière basée à Londres a également salué "l'accélération de la transition verte" au Royaume. Selon le communiqué, Mme Renaud-Basso profitera de sa visite au Maroc pour s'entretenir avec des responsables marocains et des représentants du secteur privé. Elle compte aussi mettre à profit sa participation au Forum sur l'investissement en Afrique pour rencontrer des représentants des banques du continent, notamment la Banque africaine de développement (BAD), afin de renforcer " le partenariat stratégique pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique subsaharienne".



Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu une économie bénéficiaire d'investissements en 2012. A ce jour, la Banque a investi près de 5 milliards d'euros dans le pays à travers 106 projets, dont plus de 77% dans le secteur privé.