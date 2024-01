La BERD investit plus de 13 milliards d'euros en 2023, un record

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, jeudi, avoir investi un montant record de 13,1 milliards d'euros dans l'ensemble de ses zones économiques en 2023.



Au cours d'une année marquée par des jalons importants pour la Banque, ainsi que par des défis dans plusieurs de ses régions, la BERD a fait état d'un volume et d'un nombre record d'investissements, notamment à travers des financements verts et un soutien continu au secteur privé, indique l'institution basée à Londres dans un communiqué.



Ainsi, la BERD a financé 464 projets en 2023, un record dans l'histoire de l'institution. 80% des investissements ont été réalisés dans le secteur privé, ce qui correspond à un volume record de plus de 10 milliards d'euros pour l'année, détaille la même source.



Le financement de l'économie verte a représenté 50 % du volume d'investissement total de la Banque en 2023, pour un montant record de plus de 6,5 milliards d'euros, tandis que la part des projets intégrant la dimension genre s'est élevée à 44 %, rapporte la MAP.



La mobilisation totale, c'est-à-dire le montant global des investissements débloqués par la Banque, toutes sources confondues, en 2023, s'est élevée à 26,2 milliards d'euros.



Ce montant comprend une mobilisation directe de 2,8 milliards d'euros et un chiffre préliminaire de 23,4 milliards d'euros pour la mobilisation indirecte privée, précise la BERD.

"Avec des défis mondiaux tels que la crise climatique, les incertitudes macroéconomiques et les tensions géopolitiques qui deviennent de plus en plus aigus, la BERD accélère son soutien à ses clients et à ses pays d'opérations", a déclaré la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, cité dans le communiqué.



Jamais dans son histoire la Banque n'a investi autant qu'en 2023, tout en réalisant ses objectifs de développement du secteur privé et des économies vertes, en plus de se concentrer sur le soutien à la transition vers des marchés modernes et inclusifs, a-t-elle ajouté.



En 2023, les gouverneurs de la Banque ont approuvé une résolution visant à augmenter le capital de la Banque de 4 milliards d'euros, portant ainsi son capital de base à 34 milliards d'euros. Ils ont également approuvé des amendements permettant une expansion limitée et progressive de ses opérations en Afrique subsaharienne, qui a des liens économiques croissants avec les économies où la Banque opère actuellement, ainsi qu'un potentiel de développement du secteur privé.