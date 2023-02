La BAD renforce son assistance technique au Maroc pour développer l'offre de ressources en eau

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé récemment l’octroi au Maroc, via son Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, d’un don de 201.000 euros avec pour objectif d’offrir au gouvernement une assistance technique pour les études de conception de barrages, d’aménagements des cours d’eau et des études d’interconnexion entre bassins hydrauliques. Destinée à la Direction des aménagements hydrauliques du ministère de l’Equipement et de l’Eau, cette assistance comporte deux composantes, précise la BAD dans un communiqué.



La première composante de cette assistance technique porte sur les études de conception des barrages et d’interconnexion entre les bassins hydrauliques. Il s’agit, selon le communiqué, d’accompagner la Direction des aménagements hydrauliques en mettant à sa disposition une assistance technique (prodiguée par des experts de haut niveau) pour les études de conception des projets de grands et petits barrages, cours d’eau et les interconnexions entre bassins hydrauliques.



Quant à la deuxième composante, elle consiste à assurer la gestion, le suivi et la coordination du projet pour la mise en œuvre de cette assistance technique. S’agissant des résultats attendus à la fin de l’assistance technique, la Banque précise qu’elle va permettre d’évaluer la faisabilité technique des projets de grands et petits barrages, de protection des cours d’eau, et d’interconnexion avant leur lancement. Il s’agit également de permettre de garantir la conception la plus adaptée au projet, en procédant à une expertise technique, et de confirmer les caractéristiques techniques des projets complexes en recourant aux experts du domaine.