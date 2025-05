Industrie : Signature à Rabat de deux conventions de partenariat entre des entreprises marocaines et chinoises

Deux conventions de partenariat ont été signées par des entreprises marocaines et chinoises lors d'une rencontre tenue, récemment à Rabat, entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et une délégation chinoise conduite par le gouverneur de la province de Jiangxi, Ye Jianchun.



Conclue entre Cooper Pharma, acteur majeur de l'industrie pharmaceutique marocaine, et l'entreprise pharmaceutique chinoise, Jemincare Pharmaceutical Group, la première convention vise à développer des solutions thérapeutiques innovantes, à renforcer les capacités industrielles et à promouvoir les échanges technologiques.



Quant à la seconde convention, signée entre Bank of Africa et Jiangxi Geo-engineering Investment Group, elle illustre l'intérêt croissant des acteurs économiques chinois pour le marché marocain et leur volonté d'accompagner le développement du continent africain, à partir du Royaume, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Mezzour a mis en exergue l'évolution significative que connaissent les relations économiques entre le Maroc et la Chine ayant permis la signature de ces deux partenariats d'envergure qui ont pour objectif d'accompagner les investissements chinois sur le continent africain et de renforcer la souveraineté sanitaire du Royaume, via la production locale de médicaments et de principes actifs.



Ces deux conventions, a-t-il poursuivi, s'inscrivent en droite ligne avec les Hautes Orientations Royales, notamment en matière de développement solidaire en Afrique et de renforcement de la souveraineté sanitaire nationale.



Par ailleurs, MM. Mezzour et Jianchun ont salué la qualité du partenariat économique entre le Maroc et la Chine, marqué par une dynamique soutenue, l'élargissement des champs de coopération, le déploiement de projets multisectoriels et l'implantation croissante de groupes industriels chinois au Maroc, particulièrement dans les domaines de l'industrie et des infrastructures.



Composée de responsables institutionnels et d'opérateurs économiques et industriels, la délégation chinoise est en visite au Maroc pour renforcer davantage les liens économiques et industriels sino-marocains, notamment via la promotion des investissements, l'échange d'expertise et le développement de projets industriels conjoints.