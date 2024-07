La 6ème édition d’Industry Meeting Morocco prévue les 11 et 12 juillet à Tanger

La 6ème édition d’Industry Meeting Morocco se tiendra, les 11 et 12 juillet à Tanger, sous le thème "La nouvelle ère industrielle portée par la souveraineté".



Organisée par Industrie du Maroc Magazine, cette édition s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Royaume et s’inspire du discours de SM le Roi Mohammed VI, qui avait appelé à atteindre un nouveau palier de croissance et à se préparer à inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la notion de souveraineté, indique un communiqué des organisateurs.



Fort de cette perspective cohérente et pertinente incarnée par la vision Royale, l’ensemble des questions liées à cette ambition industrielle seront au cœur des sujets traités par des intervenants de renommée mondiale, des représentants du gouvernement, des acteurs institutionnels opérant dans le développement industriel et de nombreux opérateurs économiques influents à l’échelle nationale et internationale.



Cette édition sera ainsi l’occasion de fédérer l’engagement des différentes parties prenantes, renforcer l'efficacité et l'harmonie entre les acteurs et consolider les efforts consentis jusqu’à ce jour, dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie industrielle, rapporte la MAP.



La même source fait savoir que cet événement sera l’occasion pour l’écosystème économique et industriel de participer aux Industry Meeting Awards qui reviennent, dans le cadre de leur 4ème édition, pour récompenser les meilleures réalisations accomplies dans la sphère économique et industrielle, à travers 15 trophées relatifs à plusieurs secteurs stratégiques.



Il sera marqué également par l'organisation du Startup Act, qui offre une plateforme cruciale pour les entrepreneurs ambitieux, afin de présenter leurs idées novatrices et de susciter l'intérêt des investisseurs et des partenaires potentiels dans le domaine industriel et technologique.



Au programme de cette édition figure aussi la tenue du Forum international des énergies de l'industrie, qui offre une opportunité exclusive d’échanges, lors du programme des conférences, sur les tendances émergentes et les solutions innovantes pour répondre aux défis actuels et futurs de l’industrie et de l’énergie.



Industrie du Maroc Magazine est un support médiatique spécialisé dans la promotion de l’industrie, l’investissement et l’innovation, aussi bien au Maroc que dans le reste de l’Afrique.