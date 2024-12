La 1ère édition du CFC Africa Tour met le cap sur Dakar

Casablanca Finance City Authority (CFCA), première place financière en Afrique, et les entreprises membres de sa communauté, ont tenu, lundi à Dakar, une rencontre avec des acteurs économiques et financiers du Sénégal dans le cadre de la 1ère édition du CFC Africa Tour.



Cette tournée ouest-africaine, qui a fait sa première escale à Dakar (les 16 et 17 décembre), avant de mettre le cap sur Abidjan (les 18 et 19 décembre), vise à mettre en lumière les opportunités d’affaires qu’offre le continent africain à travers l’ouverture des voies à des partenariats prometteurs.



Organisée en collaboration avec l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux-Sénégal (APIX), elle offre également aux journalistes économiques et financiers sénégalais une opportunité de rencontrer des dirigeants d’entreprises internationales basées à Casablanca Finance City, dont les projets de développement contribuent à façonner l’avenir économique du continent.



S’exprimant à l’ouverture de cette édition, la directrice générale adjointe de Casablanca Finance City Authority (CFCA), Lamia Merzouki, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat que l’Autorité a noué depuis des années avec l’APIX, avec l'objectif de favoriser la coopération régionale et d’explorer des opportunités d’affaires concrètes.

Mettant en valeur l’importance de la coopération africaine en tant que mécanisme de libérer le potentiel du continent, Mme Merzouki a rappelé que la CFCA est une initiative gouvernementale destinée à ériger Casablanca en hub économique et financier dédié à l'Afrique.



Elle accueille non seulement des entreprises financières, mais tout type d’entreprises, tous secteurs confondus, souhaitant opérer dans le continent africain à partir de Casablanca, a-t-elle fait savoir, notant que le critère majeur d’éligibilité est d’opérer en Afrique afin de drainer des investissements, la valeur et l’expertise dans le continent.



De son côté, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a indiqué que cette tournée régionale de Casablanca Finance City Authority témoigne de l’importance qu’elle accorde au renforcement des liens économiques et stratégiques avec les partenaires et frères africains, ajoutant que le Sénégal, pays frère, ami et allié, occupe une place particulière pour le Maroc.



"Nos relations, enracinées dans une histoire commune, sont empreintes de respect, de solidarité et d’amitié sincère", a-t-il dit, précisant que "c’est pourquoi nous sommes appelés, non seulement à maintenir cette relation spéciale, mais surtout à lui insuffler un nouveau souffle à travers des partenariats mutuellement bénéfiques et des synergies innovantes".



Le diplomate marocain a aussi souligné que le Sénégal se distingue aujourd’hui par une stratégie ambitieuse pour son avenir, à savoir la Vision 2050, voulue par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, qui œuvrent à transformer méthodiquement et systématiquement le pays avec un objectif de souveraineté réaffirmée, de justice et de prospérité, relevant que grâce à cette vision éclairée, le Sénégal amorce un virage décisif vers le développement et la prospérité, aspirant à devenir un hub régional d’innovation et de compétitivité, en phase avec les aspirations africaines.



M. Naciri a rappelé à cet égard que la Convention d’établissement entre le Maroc et le Sénégal signée en 1964, constitue un véritable levier stratégique pour les opérateurs économiques de nos deux pays, réduisant ainsi les obstacles administratifs et financiers pour les investisseurs, ajoutant qu'à la faveur de "cette convention, le fait d’investir au Sénégal ou au Maroc devient un acte relativement aisé au service de nos économies respectives et de l’intégration africaine".



De son côté, le représentant de l’APIX, Mamadou Lamine Ba, a mis l’accent sur les nombreuses opportunités d’investissement et d’échange qu'offre la 1ère édition du CFC Africa, tout en faisant part des potentialités économiques du Sénégal et du nouveau référentiel Sénégal 2050 et ses grands axes.



Cette édition constitue également un cadre unique pour bâtir des partenariats durables et révéler les opportunités inexploitées qui façonnent l’Afrique de demain à travers des rencontres avec des institutions publiques, des entrepreneurs, des investisseurs et des Chambres de commerce locales.

Elle prévoit des sessions B2B et B2G, des visites de projets stratégiques tels que le Parc industriel de Diamniadio, près de Dakar, et des échanges avec des experts et des opérateurs économiques locaux.