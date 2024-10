L'innovation, clé de la compétitivité du secteur industriel marocain

L'innovation constitue un impératif à même de garantir la compétitivité du secteur industriel marocain, ont souligné des panélistes, lors de la 2ème édition de la Journée nationale de l'industrie (JNI) organisée, mercredi, à Benguérir.



Intervenant lors du panel intitulé "L'innovation et la compétitivité économique", les conférenciers ont affirmé que la compétitivité et la rentabilité sont des conditions sine qua non pour que les entreprises puissent innover efficacement.



Ils ont, à cet effet, insisté sur la nécessité d'une stabilité fiscale qui encourage les entrepreneurs à investir dans des secteurs d'excellence, afin de favoriser un leadership "durable" dans le développement industriel du Maroc, rapporte la MAP.



Les panélistes ont également souligné l'importance de la formation et du développement des compétences, rappelant que les expertises sectorielles sont cruciales pour permettre aux entreprises de naviguer dans un marché de plus en plus concurrentiel.



Après avoir mis en avant le besoin de mettre en place des programmes de formation ciblés dans le secteur de l'enseignement supérieur, en vue de répondre aux exigences spécifiques de chaque secteur économique, les panélistes n'ont pas manqué de souligner l'importance des outils de soutien à l'innovation.



Dans ce contexte, ils ont mis en lumière les fonds d'appui aux clusters et aux centres techniques comme des ressources essentielles pour stimuler l'émergence de startups et renforcer l'écosystème entrepreneurial marocain, facilitant ainsi l’innovation à tous les niveaux.



Les intervenants ont également insisté sur l’importance d’une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé, affirmant que cette synergie est essentielle pour la réussite des initiatives d'innovation, permettant de concevoir des solutions adaptées aux défis spécifiques du marché marocain.



Enfin, les intervenants ont été unanimes à souligner que l'innovation doit s'étendre aux petites et moyennes entreprises (PME) et que le soutien à ces dernières est crucial pour assurer un tissu industriel diversifié et compétitif, capable de réagir aux évolutions du marché mondial et de contribuer au développement économique du pays.