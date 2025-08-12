L’inflation maintient sa tendance haussière

L’ indice des prix à la consommation (IPC) a poursuivi sa tendance haussière en juillet 2025, sous l’ef fet de la hausse de l’indice des pro duits alimentaires et de celui des produits non alimentaires, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP). D’après les données publiées par l’institu tion publique, comparé au même mois de l’an née précédente, il a enregistré une hausse de 0,5% au cours du mois de juillet 2025.



Bien qu’en légère baisse par rapport aux mois précédents, et nettement en dessous du pic atteint en février dernier (2,6%), cette évo lution confirme toutefois une tendance amor cée au cours des six premiers mois de l’année : juin (0,4%), mai (0,4%), avril (0,7%), mars (1,6%), février (2,6%) et janvier (2,0%).



La légère progression de l’IPC observée au cours du mois précédent est la « conséquence de la hausse de l’indice des produits alimen taires de 0,9% et de celui des produits non ali mentaires de 0,2% », a expliqué l’organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc.



En ce qui concerne les produits non ali mentaires, les variations allaient d’une baisse de 2,9% pour le «Transport» à une hausse de 3,4% pour les «Restaurants et hôtels», a indiqué l’ins titution publique dans sa note d'information relative à l'Indice des prix à la consommation (IPC) du mois de juillet 2025.



A titre de comparaison, la hausse de l’in dice des prix à la consommation (0,4%) de juin 2025 avait été attribuée à celle de l’indice des produits alimentaires (0,8%) et de celui des produits non alimentaires (0,1%). En ce qui concerne les produits non ali mentaires, les variations s’étaient établies entre une baisse de 3,4% pour le «Transport» et une hausse de 3,8% pour les «Restaurants et hô tels».



Un mois plutôt (mai 2025), la progression de l’IPC avait été justifiée par la hausse de l’in dice des produits alimentaires de 0,5% et de celui des produits non alimentaires de 0,3%. S’agissant des produits non alimentaires, les va riations s’étaient établies entre une baisse de 4,3% pour le «Transport» et une hausse de 3,9% pour les «Restaurants et hôtels».



Comparé au mois de juin 2025, l’IPC a connu, au cours du mois de juillet 2025, une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent, a fait savoir le Haut-Commissariat justifiant cette variation par la baisse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.



D’après les données recueillies, les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2025 ont concerné principalement les «Légumes» (4,7%), les «Fruits» (0,9%), les «Huiles et graisses» (0,5%), le «Pain et céréales» (0,3%) et les «Viandes» (0,1%).



En revanche, ces données montrent que les prix ont augmenté de 2,7% pour le «Lait, fromage et œufs», de 0,6% pour le «Café, thé et cacao» et de 0,4% pour les «Poissons et fruits de mer», a poursuivi l’institution soulignant qu’en ce qui concerne les produits non alimen taires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» (3,5%).



A titre de comparaison, les hausses des produits alimentaires observées entre mai et juin 2025 avaient concerné principalement les «Viandes» (4,0%), les «Poissons et fruits de mer» (3,9%), le «Café, thé et cacao» (1,8%), les «Fruits» (1,3%) et le «Lait, fromage et œufs» (0,2%). En revanche, les prix avaient diminué de 1,6% pour les «Huiles et graisses», de 0,6% pour les «Légumes» et de 0,4% pour le «Pain et céréales», avait indiqué le HCP dans sa pré cédente note d’information.



S’agissant des pro duits non alimentaires, la hausse avait concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,3%, précisait-il. Il est à noter que les baisses les plus impor tantes de l’IPC ont été enregistrées à Meknès (0,7%), à Guelmim (0,6%), à Laâyoune et Set tat (0,5%), à Oujda (0,3%), à Marrakech, Rabat, Safi et Béni Mellal (0,2%). A l’inverse, les chiffres montrent que des hausses ont été enregistrées à Errachidia (0,8%), à Al Hoceima (0,4%), à Tétouan (0,2%).



En juin dernier, les hausses les plus impor tantes de l’IPC avaient été enregistrées à Laâyoune et Béni Mellal (1,0%), à Guelmim (0,9%), à Oujda (0,8%), à Meknès (0,7%), à Tanger (0,5%), à Casablanca (0,4%), à Rabat, Tétouan, Dakhla, Settat et Errachidia (0,3%) et à Marrakech (0,2%). En revanche, des baisses avaient été enregistrées à Kénitra et Safi (0,1%).



En conséquence, le Haut-Commissariat estime que l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois de juillet 2025 une baisse de 0,1% par rapport au mois de juin 2025 et une hausse de 0,9% par rapport au mois de juillet 2024. Pour mieux apprécier cette variation, rap pelons qu’en juin dernier, il avait connu une hausse de 0,2% par rapport au mois de mai 2025 et de 1,1% par rapport au mois de juin 2024.



Alain Bouithy