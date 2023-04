L’inflation atteint 8,2% en mars

Entre février et mars 2023, les hausses des prix des produits alimentaires ont concerné principalement les «Fruits» (3,4%) et les «Poissons et fruits de mer» (2,2%)

Le Maroc n’en a décidément pas encore fini avec l’inflation, qui traduit une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des services, si l’on en croit les dernières statistiques rendues publiques par le Haut-commissariat au plan (HCP).Selon l’organisme public, chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, en glissement annuel, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 8,2% au cours du mois de mars 2023.Il faut cependant relever le fait qu’il a reculé par rapport au mois de février 2023 où il avait atteint 10,1%.Comme l’explique le Haut-commissariat, l’augmentation de l’IPC est la « conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 16,1% et de celui des produits non alimentaires de 3% ».Les produits non alimentaires ont aussi leur part de responsabilité dans cette hausse, selon les données contenues dans une note d'information du Haut-commissariat, relative à l'indice des prix à la consommation du mois de mars 2023.Les données recueillies par le Haut-commissariat montrent que les variations à ce niveau sont allées d’une hausse de 0,4% pour la «Santé» à 6,2% pour les «Restaurants et hôtels».A titre de comparaison, l’indice des prix à la consommation avait atteint 10,1% au cours du mois de février 2023 suite à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 20,1% et de celui des produits non alimentaires de 3,6%.Pour les produits non alimentaires, les variations étaient allées d’une hausse de 0,4% pour la «Santé» à 8,3% pour le «Transport».Comparé au mois précédent (février 2023), les chiffres récents montrent que l’indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,1% résultant « de la hausse de 0,3% de l’indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires », a fait savoir le HCP dans sa note.Ainsi qu’il ressort de la même note, les hausses des produits alimentaires observées entre février et mars 2023 ont concerné principalement les «Fruits» avec 3,4%, les «Poissons et fruits de mer» (2,2%), le «Lait, fromage et œufs» et le «Café, thé et cacao» (0,3%), le «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» (0,2%) et les «Légumes» et le «Pain et céréales» (0,1%).Au cours de cette même période, les données montrent que les prix ont en revanche diminué de 0,8% pour les «Viandes» et de 0,1% pour les «Huiles et graisses», a indiqué le HCP ajoutant, pour les produits non alimentaires, que la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 3,6%.Toujours selon les chiffres du Haut-commissariat, les hausses les plus importantes de l’indice des prix à la consommation ont été enregistrées à Guelmim (1,4%), à Al-Hoceima (1,2%), à Béni-Mellal (0,8%), à Marrakech (0,7%), à Agadir, Fès, Tétouan et Laâyoune (0,3%), à Kénitra, Tanger et Settat (0,2%).Il ressort en revanche des chiffres que « des baisses ont été en revanche enregistrées à Casablanca et Errachidia avec 0,3% et à Oujda, Rabat et Safi avec 0,1% », a poursuivi le HCP dans sa note d’information.Après avoir analysé toutes les évolutions observées durant le mois de mars dernier, l’institution publique en est arrivée à la conclusion que « l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mars 2023 une hausse de 0,1% par rapport au mois de février 2023 et de 8,1% par rapport au mois de mars 2022 ».