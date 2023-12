L'encours des crédits à l’habitat augmente de 2,1% à fin octobre

L’encours des crédits à l’habitat s’est accru de 2,1% à fin octobre 2023, après une augmentation de 2,9% un an auparavant, selon la Direction des études et prévisions financières (DEPF).



S’agissant de l’encours des crédits à la promotion immobilière, il a reculé de 1,7%, après un léger retrait (-0,9% à fin octobre 2022), précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

De façon plus globale, l’encours des crédits à l’immobilier s’est accru de 1,4% à fin octobre 2023, après une hausse de 2,7% un an auparavant, relève la même source.



Pour leur part, les ventes de ciment, principal baromètre de l’activité de construction, ont enregistré une hausse de 2,9%, incorporant une augmentation de 1,9% au titre des deux premiers mois du 4ème trimestre et de 3,6% au 3ème trimestre 2023.



Cette performance a permis d’atténuer la baisse de ces ventes à 1,4% au terme des onze premiers mois de 2023, après un recul de 9,2% un an auparavant, relève la même source