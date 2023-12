L’artisanat réalise des performances exceptionnelles à fin novembre 2023

Le secteur de l’artisanat maintient ses performances exceptionnelles, avec un record de 984 millions de dirhams (MDH) à fin novembre 2023, en hausse de 7% par rapport à la même période de 2022, a affirmé, mercredi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.



"Les actions de promotion, les partenariats commerciaux stratégiques que nous avons signés ainsi que la mobilisation de tous les partenaires publics et privés ont porté leurs fruits", s'est félicitée Mme Ammor dans son discours d’ouverture à l'occasion de la tenue du Conseil d’administration (CA) de la Maison de l'Artisan, rapporte un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, publié à l'issue de cette réunion. Et d'ajouter : "l'accent sera mis sur le renforcement des actions commerciales et promotionnelles ainsi que sur l’amélioration de la compétitivité des acteurs afin d’accélérer les exportations", rapporte la MAP.



Pour sa part, le directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik, a présenté les principales réalisations au titre de l’année 2023, dont notamment le lancement des programmes d’appui conçus pour améliorer la compétitivité d’une large frange d’artisans, indique la même source, précisant qu'il s’agit du programme d’accompagnement des exportateurs, du programme d’accompagnement des agrégateurs et du programme des centres d’excellence.



Par ailleurs, le Conseil d'administration s’est enquis de l’état d’avancement du déploiement du dispositif de Market Intelligence ainsi que du "Baromètre des exportations de l'Artisanat Marocain" qui permettent de mieux cerner la demande des marchés et d'identifier les principales tendances du secteur, afin de rester en adéquation avec les évolutions du marché mondial.



Les membres du CA ont également pris acte de l’état d’avancement du déploiement du programme d’urgence pour l’accompagnement des artisans impactés par le séisme d’Al Haouz, et des orientations du plan d’action de la Maison de l’Artisan pour l’année 2024. Ils ont aussi adopté le budget de l’établissement au titre de la même année.