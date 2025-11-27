L'Afrique du Sud s'insurge contre son exclusion unilatérale par Washington du prochain sommet du G20

L'Afrique du Sud s'insurge contre la décision du président américain Donald Trump de ne pas l'inviter lors du prochain sommet du G20 organisé en 2026 aux Etats-Unis, rappelant en être membre de droit et niant pouvoir être exclu unilatéralement de ses réunions.



Washington et Pretoria sont à couteaux tirés sur plusieurs sujets depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Celui-ci multiplie les attaques contre le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son gouvernement, qu'il accuse notamment "persécuter" la minorité blanche du pays, ce que Pretoria qualifie de "désinformation".



Les Etats-Unis ont boycotté le sommet du G20 organisé le week-end dernier à Johannesburg et son président a annoncé mercredi que l'Afrique du Sud ne serait pas invitée au prochain sommet qu'il entend accueillir dans un golf de Miami lui appartenant.



M. Trump a cité les "atteintes horribles aux droits de l'Homme" visant selon lui les fermiers blancs d'Afrique du Sud ainsi que le refus de Pretoria de transmettre à un diplomate de l'ambassade américaine, faute de représentant de haut niveau, la présidence du G20 à l'issue du Sommet de Johannesburg.

Pretoria a réagi en rappelant sa qualité de membre du G20 et que sa place devait être décidée par l'ensemble de ses membres.



"L'Afrique du Sud est un pays souverain, constitutionnel et démocratique et n'apprécie pas les insultes venant d'un autre pays concernant son statut de membre et sa capacité à prendre part à des tribunes mondiales", a déclaré la présidence sud-africaine, disant entendre participer à toutes les réunions du G20.

L'Afrique du Sud a finalement transmis mardi la présidence du G20 aux Etats-Unis, durant une cérémonie discrète au ministère des Affaires étrangères.



"Il est regrettable qu'en dépit des efforts du président Ramaphosa et son gouvernement, et de leurs nombreuses tentatives de faire repartir les relations avec les Etats-Unis, le président Trump continue d'appliquer des mesures punitives contre l'Afrique du Sud, basées sur de la désinformation et des déformations", déplore la présidence sud-africaine.



M. Trump dénonce sans fondement l'existence d'un "génocide blanc" en Afrique du Sud et a stoppé toute aide à ce pays en raison d'une loi sur l'expropriation qu'il juge discriminatoire envers les fermiers blancs.



La question foncière est un sujet sensible en Afrique du Sud, où la majorité des terres sont détenues par la minorité blanche, héritage d'une politique d'expropriation de la population noire pendant la colonisation et l'apartheid.



Un autre important point de friction entre Pretoria et Washington est la plainte pour "génocide" déposée en 2023 devant la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye par l'Afrique du Sud contre Israël pour sa guerre à Gaza.



Le président américain a imposé des droits de douane de 30% aux produits sud-africains, les plus élevés parmi les pays d'Afrique subsaharienne.