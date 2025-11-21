Covid-19: des milliers de morts auraient pu être évitées en Angleterre, révèle une enquête publique

Quelque 23.000 décès auraient pu être évités en Angleterre si le premier confinement au début de la pandémie de Covid-19 avait été instauré plus tôt, selon les conclusions d'une enquête publique, qui pointe le "chaos" régnant alors dans le gouvernement de Boris Johnson.



Le Royaume-Uni a enregistré l'un des plus lourds bilans en Europe liés à la pandémie, avec quelque 226.000 décès.



Alors que le virus se propageait partout dans le monde, les autorités britanniques et en particulier l'exécutif dirigé par le Premier ministre conservateur Boris Johnson ne l'ont pris au sérieux que "trop tard", selon le rapport publié jeudi.



"Ce manque d'urgence et l'énorme augmentation des infections ont rendu un confinement obligatoire inévitable. Il aurait dû être instauré une semaine plus tôt. Des modélisations montrent que rien qu'en Angleterre, il y aurait eu approximativement 23.000 morts en moins lors de la première vague" de la pandémie, entre mars et juillet 2020, souligne-t-il.

Il s'agit du deuxième rapport publié dans le cadre de l'enquête publique chargée d'évaluer la gestion de la pandémie par les autorités britanniques.



"Les conclusions de l'enquête sont claires (...) et il est bouleversant de penser aux vies qui auraient pu être sauvées sous un autre Premier ministre", a réagi un groupe de proches des victimes du Covid-19 dans un message vidéo.



Un premier confinement obligatoire a été instauré le 23 mars, trois mois environ après le début de l'épidémie, qui a démarré en Chine avant de gagner le reste du monde.

L'actuel Premier ministre travailliste Keir Starmer a promis "d'examiner attentivement" ce rapport, et a affirmé que des "améliorations" avaient été apportées aux protocoles gouvernementaux en cas de crise majeure.



Ce rapport pointe nommément la responsabilité du gouvernement d'alors, trop "optimiste" début 2020. Et ajoute que l'attitude de Boris Johnson lui-même, Premier ministre de 2019 à 2022, a "sapé le message sérieux qu'il était censé transmettre à la population".

"La crise, qui s'aggravait clairement, exigeait un leadership au plus haut niveau" de l'Etat, a souligné Heather Hallet, qui a dirigé cette enquête.



Il aurait dû être clair dès la fin janvier que "le virus représentait une menace grave et immédiate". Février 2020 a ensuite été "un mois de perdu", avec de nombreux revirements, et le manque de réaction du gouvernement est "inexcusable", selon cette enquête.

Elle juge aussi qu'une culture "toxique et chaotique" à Downing Street au début de la pandémie a nui à une "prise de décision intelligente".



Le manque de moyens alloués au dépistage, par exemple, a empêché les autorités de "réellement comprendre la propagation du virus", ce qui a eu des "conséquences désastreuses".



D'autre part, les fêtes organisées à la résidence du Premier ministre - le "partygate" qui a plus tard contribué à la chute de Boris Johnson - ont "affaibli la confiance du public dans les décisions officielles" et accru le risque de non-respect des règles du confinement par la population.



En décembre 2023, l'ancien chef du gouvernement a reconnu devant la commission d'enquête publique qu'il aurait dû saisir la gravité de la crise "beaucoup plus tôt", et a présenté ses excuses aux familles des victimes.



"L'erreur est humaine. Mais refuser d'écouter les travailleurs en première ligne (face au virus), les personnes vulnérables, les avis des dirigeants des nations britanniques ou des experts scientifiques est impardonnable", ont accusé ces dernières jeudi dernier.